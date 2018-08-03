Ещё
Утепляемся красиво: Что купить на распродажах к осени
Далее:
Читайте также:
Ещё

Утепляемся красиво: Что купить на распродажах к осени 

Fraufluger.ru 53 минуты назад
Фото: Fraufluger.ru
Говорят, что женщины любят ушами. Услышав волшебное слово «распродажа», многие из нас теряют контроль и спешат в магазины, чтобы успеть купить больше нарядов. Сейчас, когда магазины щедры на скидки, самое время позаботиться о нарядах к осени. Утепляемся красиво: Что купить на распродажах к осениПальто
Осеннее утепление сложно представить без пальто. Спокойно пережить непогоду хочется всем, но лучше скрываться от дождя и ветра стильно.
Платье
Конец лета вовсе не означает, что платья вам не пригодятся до следующего года. Теплые вариации повседневных платьев отлично впишутся в осеннюю погоду, скрасят будни в офисе и подойдут для прогулок.
Юбки и брюки
Пока любимые укороченные кюлоты и легкие юбки будут ждать своего часа в шкафу, найдите им замену в виде узких брюк, длинных юбок и утепленных мини.
Свитшоты и свитера
Осень — время уютных свитшотов и свитеров, которые представлены на распродажах в любых стилях и расцветках. Главное, найти свой.
Обувь
Важный совет, который давали нам еще наши бабушки — всегда держать ноги в тепле. Чтобы не промокнуть в лужах и не заработать насморк, ищите на распродажах обувь, которая сможет сохранить ваше здоровье осенью.
Читайте также:
Осенние тренды: тренчи, о которых стоит подумать уже сейчас
Модные тренды: 24 вещи, которые стоит купить во время скидок
Fraufluger.ru: последние новости
Звездные предпочтения: 6 ароматов проверенных временем Покажи, что в твоей косметичке: самые бюджетные косметические средства, которыми пользуются звезды Модные тенденции: 25 рубашек на все случаи жизни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энистон призналась, почему у нее нет детей23
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Некрасивые жены звездных красавцев8
Российские знаменитости, служившие в армии16
20 признаков того, что старость уже наступила67
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение