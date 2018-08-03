Не спать! Топ самых стильных пижам для веселого девичника

Без чего не обходится ни одна пижамная вечеринка? Без пижам, конечно! Мы подобрали для тебя лучшие пижамы для веселых девичников!

Яркие цвета

Пижама, как главный атрибут веселого праздника, должна быть яркой и красочной. Тем более что в сезоне весна-лето — 2018 в приоритете яркие оттенки: насыщенный фиолетовый, канареечный, вишнево-красный, все оттенки синего и цвет морской волны. Обрати внимание на эту цветовую гамму, и твой пижамный look будет безупречен.

Фасон

В этом сезоне особой популярностью пользуются пижамы в бельевом стиле, изготовленные из атласа или шелка. Обрати внимание на комплекты с бельевыми рубашками, бренды предоставляют огромный выбор с самыми разными рисунками и кроем. В стороне не остаются и классические пижамы с трикотажными шортами и футболками. Комплект с шортами особенно популярен в самые жаркие дни лета. Если твоя вечеринка обещает быть жаркой, то приобрети пижаму именно с шортами. Также не стоит забывать о комфорте — выбирай пижамы свободного кроя, в которых ты будешь чувствовать свободу движений.

Ткань

Ткань для пижам обязательно должна быть легкой и дышащей. Обрати внимание на атлас, шелк, хлопок или лен. Кстати, одежда из шелка благоприятно влияет на кожу и меньше травмирует волосы.

Принты

Дизайнеры предлагают нашему вниманию широкий выбор принтов на одежде. В тренде рисунок в горошек, различные вариации полоски, поп-арт-принты и классические мелкие рисунки. Не стоит забывать и об однотонных вещах. Например, пижамы одного цвета с полосками по краю тоже актуальны.

Кому подойдет?

Пижама — универсальная вещь, которая подойдет каждому человеку. Единственное, на что нужно обращать внимание, — как пижама смотрится на тебе. При выборе пижамы для вечеринки это особенно важно. Например, если у тебя полные ноги, то лучше отказаться от коротких шорт, а отдать предпочтение штанам, ведь легкая ткань не будет ощущаться на коже. Также выбирай вещи, исходя из своего размера: облегающие штаны, которые должны садиться свободно по фигуре, будут выглядеть нелепо.

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK