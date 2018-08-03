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Не повторять: как макияж превратил Милу Кунис в старушку
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Не повторять: как макияж превратил Милу Кунис в старушку 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Оказывается, модный макияж в красных оттенках идет далеко не всем.
Тренды в макияже бывают весьма странными, и не все из них надо непременно пробовать на себе. Этим летом в моде яркие оттенки теней: от желтого, синего, фиолетового до красного. На бьюти-эксперимент решилась и Мила Кунис. На днях папарацци застали актрису на прогулке в Нью-Йорке. Она выглядела роскошно: в голубой рубашке, красных брюках, которые делали ее ноги бесконечно длинными, и такими же красными тенями на глазах.
У Милы очень яркая внешность, поэтому обилие макияжа сыграло с ней злую шутку — звезда стала выглядеть на 10 лет старше своих лет. Возможно, это из-за того, что красные оттенки в макияже ей вовсе не идут, или же ей не стоило использовать так много румян и бронзирующих средств, которые Кунис не очень хорошо растушевала в области лба.
Больше всего Миле идут темные оттенки в макияже, тогда она выглядит более эффектно и стильно. Наверное, селебрити больше не стоит экспериментировать с яркими оттенками или же присмотреться к более спокойным, например, зеленым — они хорошо сочетаются с цветом глаз актрисы.
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