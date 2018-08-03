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Что тебе надо успеть сделать до конца лета?
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Что тебе надо успеть сделать до конца лета? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Лето в разгаре, а значит, самое время решиться на яркие и необычные образы, которые осенью вряд ли будут смотреться так же круто. В нашей подборке три самых горячих бьюти-тренда этого сезона. Вдохновляйся и не бойся экспериментировать!
Яркие смоки
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Яркие неоновые тени полюбились многим звездам. Выбирай насыщенные текстуры и не бойся экспериментировать — этим летом чем ярче, тем лучше.
Выразительные стрелки
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Классические черные, белые, цветные или блестящие — выбирай свой вариант. Но помни, что с таким ярким акцентом мейк должен быть нейтральным.
Бронзовый мейк
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Эмили Ратаковски (27) делает бронзовый мейк круглый год. Но, согласись, летом он смотрится особенно круто. К тому же бронза подчеркивает шоколадный загар. Не бойся использовать средства с мерцающими частицами — сияния много не бывает.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/497022/
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