Что тебе надо успеть сделать до конца лета?

Лето в разгаре, а значит, самое время решиться на яркие и необычные образы, которые осенью вряд ли будут смотреться так же круто. В нашей подборке три самых горячих бьюти-тренда этого сезона. Вдохновляйся и не бойся экспериментировать!

Яркие смоки

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Яркие неоновые тени полюбились многим звездам. Выбирай насыщенные текстуры и не бойся экспериментировать — этим летом чем ярче, тем лучше.

Выразительные стрелки

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Классические черные, белые, цветные или блестящие — выбирай свой вариант. Но помни, что с таким ярким акцентом мейк должен быть нейтральным.

Бронзовый мейк

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Эмили Ратаковски (27) делает бронзовый мейк круглый год. Но, согласись, летом он смотрится особенно круто. К тому же бронза подчеркивает шоколадный загар. Не бойся использовать средства с мерцающими частицами — сияния много не бывает.

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