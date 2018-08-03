Стартовали бархатные скидки сезона в Петрозаводске

Обзор лучших торговых предложений недели. Наступил последний месяц лета, а с ним открылись и первые скидки для ответственных родителей школьников. Таким стоит знать, что в «Лотос плазе» создан каталог акций и скидок по школьным товарам: разного размера скидки более чем от десятка магазинов и брендов. Найдете одежду, обувь, аксессуары, в том числе например часы, с которыми вы всегда будете знать, где ваш ребенок. Скидка 600 рублей.

В том же ТЦ 9 августа откроется ярмарка «Школьный переворот». А магазин развивающих игрушек «Совенок» за покупку свыше 500 рублей дарит подарок к школе. В плане одежды для взрослых стоит заглянуть в Tom Tailor — на немецкую одежду открылись скидки до 80% и такие же большие скидки с 28 июля сватает H&M на летнюю коллекцию.

А для тех, кто привык готовить сани к зиме летом, «Снежной королева» до 9 августа устраивает финальные скидки 50+10% на верхнюю одежду. Эта пятница, 3 августа, станет последним днем распродажи в « Gloria Jeans » (сообщают, что добавили больше платьев, футболок, шорт и блузок, кое-что — по 19 рублей!), а 5 августа — последним днем акции в «OODJI», где третий товар в чеке отдают бесплатно.

В «CHESTER» обещают, что цены уехали в отпуск и предлагают 70% скидок на обувь, такого же размера скидки с 1 по 10 августа дает «Zenden» на летнюю коллекцию обуви. Интересную акцию открыла «Посуда-центр». Предлагают обменять ваши старые подушки, пледы, постельное белье и прочее на 25% скидки для покупки нового текстиля. Подробности здесь. И кстати, о тряпичном: новые шелковые однотонные покрывала со скидкой в 40% предлагает «Душечка-подушечка».

А если есть нужда в обновлении и того, на что покрывала класть, то салон «Фран» предлагает до 80% скидок на мебель, в том числе дачную. «Эльдорадо» открыло 30% скидок на всю встраиваемую бытовую технику, «Кей» ностальгирует по ЧМ-2018 и распродает товары с символикой ФИФА со скидкой в 20%, а «Улыбка радуги» только один день — 8 августа предлагает 40% скидки на все чистящие средства.

Пьющим стоит знать, что только 3 августа «Лента» распродает виски, текилу и ром со скидкой в 30%. А тем, кто за рулем — Pitstop предлагает 50% скидки на ночную мойку машин. Каждому свое.

Удачных покупок и молитв, чтобы лето не умчалось!