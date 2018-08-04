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Виктория Бекхэм покорила модниц черным кружевным топом
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Виктория Бекхэм покорила модниц черным кружевным топом 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм обладает особым вкусом, и ее утонченные наряды неизменно становятся поводом для обсуждений. На днях звезда вышла на улицы Лондона в стильном черном наряде, в котором легкомысленный кружевной топ, напоминающий предмет нижнего белья, был успешно уравновешен юбкой в пол, не позволяя укорить свою хозяйку в излишней провокации.
Каждый выход звёздного дизайнера Виктории Бекхэм не остается без внимания, и знатоки моды со всего мира с пылом обсуждают наряды знаменитости, которые целиком и полностью соответствуют всем трендам. Впрочем, стоит отметить, что не всегда стиль Виктории импонирует широкой публике, однако в этот раз Бекхэм явно была на высоте. Законодательница мод продемонстрировала стильный образ, который выбрала для жаркого лондонского дня. Виктория облачилась в женственный кружевной топ чёрного цвета и уравновесила бельевой верх целомудренной юбкой в пол того же оттенка.
Восторгу зрителей не было предела. И даже те, кто с подозрением относится к уличным демонстрациям предметов нижнего белья, сочли своим долгом отметить, что Бекхэм сумела продемонстрировать интересный комплект. В результате в меру дерзкий (во многом благодаря явному отсутствию бюстгальтера) и в то же время элегантный образ удостоился множества бурных оваций от очарованных модных критиков сети. «Виктория выглядит потрясающе!» «Только черный цвет и спасает, все-таки это нижнее белье. Вот у кого можно поучиться» «Невероятное сочетание. Выглядит бомбически» «Как черный ей идет! И юбка в пол уравновешивает кружевной верх. Не то, что некоторые — и сверху провокации, и снизу трусы выглядывают»
Кстати, некоторые убеждены, что черный — один из самых любимых цветов Виктории. В конце концов, даже на королевскую свадьбу Меган Маркл и принца Гарри дизайнер пришла в темном наряде, несмотря на просьбу молодоженов выбирать нежные весенние цвета.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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