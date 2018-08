Виктория Бекхэм в женственном кружевном топе оказалась в центре внимания

У 44-летней Виктории Бекхэм свой неповторимый стиль: узнать дизайнера можно издалека, и ни один ее наряд не остается без внимания. Сегодня в сети обсуждают черный костюм, в котором Виктория появилась на улицах Лондона.

Несмотря на 30-ти градусную жару Вики предпочла total-black. Невероятно женственный кружевной топ от Fleur du Mal она дополнила юбкой в пол и босоножками на сплошной подошве. «Ей очень-очень идет», «Шикарная!», «Чёрный это её цвет», — прокомментировали интернет-пользователи.

[?] August 2, 2018 | Victoria looking so georgous today in London. ☀? 〰 〰 〰 〰 〰 〰 [?] 2 août 2018 | Victoria, magnifique, aujourd'hui à Londres. ☀? #VictoriaBeckham #London Top: Fleur du Mal Skirt: Victoria Beckham Sandals: Céline Sunglasses: Céline