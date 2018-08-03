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Виктория Бекхэм в женственном кружевном топе оказалась в центре внимания
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Виктория Бекхэм в женственном кружевном топе оказалась в центре внимания 

Журнал ОК! 1 час назад
У 44-летней Виктории Бекхэм свой неповторимый стиль: узнать дизайнера можно издалека, и ни один ее наряд не остается без внимания. Сегодня в сети обсуждают черный костюм, в котором Виктория появилась на улицах Лондона.
Несмотря на 30-ти градусную жару Вики предпочла total-black. Невероятно женственный кружевной топ от Fleur du Mal она дополнила юбкой в пол и босоножками на сплошной подошве. «Ей очень-очень идет», «Шикарная!», «Чёрный это её цвет», — прокомментировали интернет-пользователи.
[?] August 2, 2018 | Victoria looking so georgous today in London. ☀? 〰 〰 〰 〰 〰 〰 [?] 2 août 2018 | Victoria, magnifique, aujourd'hui à Londres. ☀? #VictoriaBeckham #London Top: Fleur du Mal Skirt: Victoria Beckham Sandals: Céline Sunglasses: Céline
A post shared by Victoria Beckham France (@victoriabeckhamfrance) on  Aug 2, 2018 at 12:30pm PDT  Кстати, в черном Виктория пришла даже на свадьбу к Меган Маркл и принцу Гарри. Тогда многих удивил такой выбор — пользователи сочли, что платье с вуалью, да ещё с фирменным poker face Виктории выглядит несколько слишком трагично для столь радостного повода (и даже яркие туфли образ не спасли). Однако платье стало очень популярным. Вики сделала его доступным для продажи. Правда цена составляет 123 700 рублей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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