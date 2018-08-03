«Настоящая голливудская дива»: Глюкоза на премии «Жара 2018»

Певица Глюкоза Фото: архив пресс-службы премии «Жара»

Музыкальная премия «Жара Music Awards» — одно из самых глобальных событий в сфере музыки и шоу-бизнеса. В этом году она прошла в Баку. Какие наряды взяли с собой звезды в этот солнечный город и что надели на красную ковровую дорожку? Разбираем вместе с нашем экспертом по стилю. Комментарий эксперта: Леся Андреева, стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

Еще больше о нарядах звезд на премии «Жара»

Бюджетные аналоги дизайнерских нарядов звезд премии Жара 2018Селебрити прилетели в Баку с полными чемоданами эффектных нарядов. В нашей подборке — самые яркие образы звезд и их бюджетные альтернативы. — Глюкоза выбрала наряд настоящей голливудской дивы! В образе певицы присутствуют элегантность, утончённость и женственность. Вечернее платье с баской на талии и открытыми плечами выгодно подчеркивают силуэт и красивую фигуру Глюкозы. Белый цвет отлично подходит для создания нежных и одновременно роскошных образов, а минимализм даёт простор для фантазии.