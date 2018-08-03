Актриса «Гоголь-центра» и финалистка «Голоса» Ян Гэ про треш и модные ужасы

Китаянка Ян Гэ в последнее время частая гостья светских столичных вечеринок. И каждый раз она удивляет всех своими оригинальными и яркими нарядами: светские дамы недоумевают, а настоящие модники восхищаются. Почему треш в стиле — это хорошо и как не обращать внимание на мнение других, актриса рассказала PEOPLETALK:

«В стиле нужно быть храброй и индивидуальной. Никогда не покупай вещь только потому что она идет всем, если идет всем, не значит, что подойдет и тебе! И не бойся мнения других людей. Если тебе нравится, значит так и надо!

Сочетай цвета. Самое ужасное, что может быть — это образ из вещей одного оттенка: зеленая сумка, зеленый топ, зеленые туфли, зеленые брюки — это некрасиво! Кстати, не правда, что в одном наряде может быть всего 3 цвета.

Если хочется треша, то делай треш и создай совершено сумасшедший образ! Ничего не бойся! Треш тоже может быть стильным!».

Напомним, что мы вместе с магазином дизайнерских украшений Poison Drop разработали и выпустили собственную коллекцию украшений #ношуPEOPLETALK! В нее вошли клипсы с самыми модными словами 2018-го –#ору, #WTF, #queen #love и #like, а еще молнии, разбитые сердца и броши. Кстати, все украшения можно миксовать между собой и самой создавать комплекты.

Ян Гэ выбрала для своего образа клипсы #queen и красную молнию.

Коллекция #ношуPEOPLETALK уже поступила в продажу. Украшения стоят до 1500 рублей, купить их можно здесь и в магазинах Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный Сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан».

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