В Новосибирске вернулись к моде первой половины прошлого века

Сегодня в филиале Музея Новосибирска на ул. Обской, 4 открыли выставку о женской моде первой половины XX века. В экспозиции «Мода из комода» гости увидят винтажные женские наряды, сумочки и аксессуары, старинную кожаную обувь и шляпки, фамильные фотоальбомы ново-николаевских семей.

Уникальный экспонат — зимняя ротонда, которая, по легенде, принадлежала императрице Александре Федоровне Романовой . Свадебная мода представлена редкими платьями из частных коллекций новосибирцев.

«Отдельно мы затронули тему «Мода из Харбина». К нам в Новосибирск модные веяния приходили с востока раньше, чем с Запада. Нам был интересен этот культурный десант в наш город. И мы разыскали харбинцев, которые были там в то время и у которых можно было некоторые вещи попросить на время для нашей выставки. Вещи уникальные, например, дамская сумочка 40-х годов, сделанная из павлиньих перьев», — рассказала куратор выставки, сотрудник Музея Новосибирска Ирина Хлебникова.

Ценность экспозиции еще и в том, что более половины экспонатов — личные вещи, которые хранятся в домашних коллекциях. Они никогда не выставлялись в музейных залах и после завершения выставки их вернут хозяевам.

Также в экспозиции представлено более 300 предметов быта из разных музеев страны и частных коллекций. Например, Музей редкой книги Томского государственного университета предоставил три книги, которые император Николай II брал с собой в путешествие по Сибири.

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