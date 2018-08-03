Выбираем правильную и модную обувь вместе с дизайнерами марки Portal

Какая обувь должна быть в гардеробе каждой женщины?

Сложно придумать более универсальную модель, чем классические белые кеды из натуральной кожи. Впрочем, сегодня едва ли будет уместным давать советы насчет предметов гардероба, которые подойдут решительно каждой девушке — мы за разнообразие.

Как правильно выбирать обувь?

Здесь, безусловно, имеет смысл ориентироваться не только на визуальную, стилистическую составляющую, но и уделять самое пристальное внимание удобству. Мы используем подкладку из натуральной кожи, что во многом определяет опыт ношения обуви, а также стараемся разрабатывать максимально удобные колодки и конструкции. Тем не менее, при примерке понравившейся пары нужно в первую очередь прислушиваться к своим ощущениям, ведь пропорции стоп очень отличаются даже у тех, кто носит одинаковый размер обуви. А чтобы пара, которая подходит вам и по удобству, и по настроению, служила дольше, стоит с самого начала подобрать подходящую обувную косметику.

Must-have этого сезона?

Эспадрильи, в особенности с открытой пяткой, которые невероятно органично выглядят в сочетании с расслабленными круизными образами, вдохновленными стилем Джейн Биркин.

Что, на ваш взгляд, самое сложное при создании коллекции?

Наверное, финальный отбор моделей для коллекции, в рамках которого мы отсеиваем до половины изготовленных образцов. Довольно тяжело добиться единодушного решения о выборе среди 600 моделей «лучших из лучших», и, конечно же, это очень ответственный этап с точки зрения коммерции.

Как вы выбираете материал для обуви?

Классические обувные материалы — кожу и велюр — мы заказываем у проверенных поставщиков, каждый сезон подбирая актуальные цвета. Кроме того, вдохновившись какими-то необычными материалами или фактурами, будь то стеклянные каблуки или текстиль с принтом, наши дизайнеры часто создают внутри коллекции блоки, в которых модели объединены общим настроением или тематикой. Так что некоторые модели создаются специально под определенный материал, а в некоторых скорее материал следует за формой. Мы сами разрабатываем дизайн на основе самых актуальных трендов, а обувь шьём на 10 фабриках в действующей столице обувного производства — Гуанчжоу. Это фабрики, которые проверены на нашем рынке: они работают с колодками, адаптированными под российскую стопу и знакомы с требованиями наших покупателей к качеству.

Коллаборации с Юлей Калманович и Анкой Цицишвили

Для нас очень важна общность настроения и стилистики, так что мы уделяем внимание пересечению целевых аудиторий. Также имеет значение расширение их границ — это и делает сотрудничество продуктивным для обеих сторон. Кстати, сейчас мы уже готовимся к запуску еще одной коллаборации, работа над которой принесла нам настоящее удовольствие и крутой результат. В этом, по крайней мере, убеждена наша команда. Очень надеемся, что и наши клиентки по достоинству оценят то, что получилось. Так что рекомендуем следить за обновлениями в наших соц.сетях и на сайте porta-l.com