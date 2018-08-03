Россияне стали тратить меньше денег на одежду и обувь летом

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В июле число покупок россиян в сегменте одежды выросло за месяц на 13%, а средний чек уменьшился на 8%. Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12%, а средний чек здесь стал меньше на 3%. Покупательская активность летом растёт благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям, сообщается в исследовании «Платформы ОФД», дочерней компании Сбербанка

Выручка магазинов, продававших одежду, выросла за месяц на 3%, в то время как у продавцов обуви наблюдалось снижение на 14%. Средний чек в сегменте одежды в июле составлял 2000−2100 рублей. На первом месте по популярности покупок — брюки и джинсы. Следом идут рубашки, футболки, платья, блейзеры и шорты-бермуды.

В сегменте обуви средний чек оказался на уровне 1600−1700 рублей. Из обувной продукции чаще всего покупали женские туфли, сандалии, босоножки, мужские полуботинки и женские высокие кеды. Лидерами по объему продаж одежды и обуви стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Республика Татарстан.

Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД»:

«В период с середины лета, как правило, в магазинах fashion-индустрии скидки достигают 70% и более, проводятся акции из серии «три по цене двух» и делаются другие бонусные предложения. За годы таких сезонных распродаж уже сложилась потребительская привычка к покупкам в период летних скидок. Ритейлеры, в свою очередь, учатся более интенсивно работать с поведением покупателя и комплексно анализировать данные о продажах. Все это помогает поддержать спрос на ассортимент в условиях сезонного спада, а по ряду товаров — нарастить объем продаж. Нужно отметить, что этим летом на продажи в fashion-сегменте позитивный эффект оказал и чемпионат мира по футболу — особенно в городах, принимавших матчи мундиаля».