Ещё
Россияне в июле тратили на одежду 2 тыс. рублей в месяц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне в июле тратили на одежду 2 тыс. рублей в месяц 

Вести Экономика 24 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 августа — «Вести. Экономика». Россияне в июне и июле снизили траты на одежду на 8% в месяц, согласно исследованию дочерней компании Сбербанка «Платформа ОФД». В июле средний чек в сегменте одежды составлял 2–2,1 тыс. рублей.
Анализ проведен на основе обработки официальных данных о продажах, поступающих с более чем 600 тыс. аппаратов контрольно-кассовой техники по всей стране.
Исследование продаж fashion-индустрии за июнь и июль 2018 г. показало, что благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям число покупок в сегменте одежды выросло за месяц на 13%, а средний чек — уменьшился на 8%. Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12%, а средний чек здесь стал меньше на 3%.
В июле средний чек в сегменте одежды составлял 2000–2100 рублей (выше всего в Камчатском крае, Магаданской области, Москве и Санкт-Петербурге — более 3,6 тыс. руб.). В сегменте обуви этот показатель оказался на уровне 1600–1700 рублей (выше всего в Санкт-Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях — более 2,6 тыс. руб.).
Выручка магазинов, продававших одежду, выросла за месяц на 3%, в то время как у продавцов обуви наблюдалось снижение на 14%.
Лидерами по объему продаж одежды и обуви стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Республика Татарстан.
На первом месте по популярности покупок в сегменте одежды были брюки и джинсы. Следом идут рубашки, футболки, платья, блейзеры и шорты-бермуды. Из обувной продукции чаще всего покупали женские туфли, сандалии, босоножки, мужские полуботинки и женские высокие кеды.
Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД»:
"В период с середины лета, как правило, в магазинах fashion-индустрии скидки достигают 70% и более, проводятся акции из серии «три по цене двух» и делаются другие бонусные предложения. За годы таких сезонных распродаж уже сложилась потребительская привычка к покупкам в период летних скидок. Ритейлеры, в свою очередь, учатся более интенсивно работать с поведением покупателя и комплексно анализировать данные о продажах. Все это помогает поддержать спрос на ассортимент в условиях сезонного спада, а по ряду товаров — нарастить объем продаж. Нужно отметить, что этим летом на продажи в fashion-сегменте позитивный эффект оказал и чемпионат мира по футболу — особенно в городах, принимавших матчи мундиаля".
Вести Экономика: последние новости
10 самых дорогих свадебных платьев в мире Ожирение в России: топ-5 самых тучных регионов Маткапитал выдадут в электронной форме
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энистон призналась, почему у нее нет детей31
Лопырева закатила шикарную вечеринку10
Регина Тодоренко в мини-платье станцевала тверк10
Некрасивые жены звездных красавцев8
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение