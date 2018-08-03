Ещё
«Алроса» продала самый дорогой российский бриллиант
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Алроса» продала самый дорогой российский бриллиант 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ФИНАМ
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Алмазодобывающая компания «Алроса» продала на аукционе главный бриллиант из коллекции «Династия». Об этом сообщается на сайте компании.
Камень «Династия» представляет собой бесцветный бриллиант массой 51,38 карата чистоты VVS1 (без включений) с 57 гранями.
"Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков", — отмечается в сообщении пресс-службы компании.
На торгах, которые прошли 2 августа, были проданы четыре из пяти камней коллекции «Династия». Общая сумма выручки компании составила 10 миллионов долларов. Итоговые цены превысили стартовые примерно на 30%.
Все пять бриллиантов были созданы из одного алмаза «Романовы» весом в 179 карат, добытого в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрьинская» в Якутии. Четыре других камня, полученных после огранки, получили имена династий, внесших свой вклад в развитию ювелирного дела в России: «Шереметевы», «Орловы», «Воронцовы» и «Юсуповы».
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энистон призналась, почему у нее нет детей32
Зависимые от соцсетей готовы лечь под нож5
«Перемудрила с лицом — аж самой смешно!»3
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Некрасивые жены звездных красавцев8
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение