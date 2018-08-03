«Алроса» продала самый дорогой российский бриллиант

Камень «Династия» представляет собой бесцветный бриллиант массой 51,38 карата чистоты VVS1 (без включений) с 57 гранями.

"Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков", — отмечается в сообщении пресс-службы компании.

На торгах, которые прошли 2 августа, были проданы четыре из пяти камней коллекции «Династия». Общая сумма выручки компании составила 10 миллионов долларов. Итоговые цены превысили стартовые примерно на 30%.

Все пять бриллиантов были созданы из одного алмаза «Романовы» весом в 179 карат, добытого в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрьинская» в Якутии. Четыре других камня, полученных после огранки, получили имена династий, внесших свой вклад в развитию ювелирного дела в России: «Шереметевы», «Орловы», «Воронцовы» и «Юсуповы».