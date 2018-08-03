«Алроса» сообщила о продаже самого дорогого бриллианта за всю историю компании

Алмазодобывающая компания «Алроса» реализовала на аукционе бриллиант «Династия» — круглый камень массой 51,38 карата, центральный бриллиант одноименной коллекции, сообщили в компании. Его стоимость в компании не раскрывают, но отмечают, он официально стал самым дорогим камнем, когда-либо проданным «Алросой».

Общая итоговая выручка от продажи всей коллекции «Династия» составила около $10 млн Аукцион по продаже бриллианта «Династия» «Алроса» провела 2 августа 2018 года на собственной электронной торговой площадке. Камень, массой 51,38 карата традиционной круглой формы, цвета D (бесцветный) чистоты VVS1 (без включений), − самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства.

Коллекция «Династия» состояла из пяти бриллиантов, изготовленных из одного алмаза весом 179 карат. На ее создание ушло 1,5 года. Коллекция была изготовлена мастерами гранильного подразделения компании — филиала «Бриллианты Алросы».

Первый аукцион по продаже коллекции проведен в ноябре 2017 года. На этих торгах были проданы четыре камня из пяти, а итоговые цены превысили стартовые в среднем на 30%.