Худшие образы с фестиваля ЖАРА: танцовщица кабаре, мазохистка и гламурная дива

Певица решила предстать на красной дорожке в образе греческой богини, однако не учла, что подобные наряды уже давно вышли из моды. К тому же в жарком климате Баку в черную одежду и колготки мог одеться только мазохист.

Ромади

Молодая артистка явно пролила на платье вино или чай, иначе зачем нужно было обрезать половину наряда?! Асимметричная одежда коварна, особенно вечерние платья. Слишком явные различия в длине дают повод включить этот наряд в список клоунских.

Бывшая жена Эмина Агаларова решила выставить напоказ все свои прелести, но… переборщила. Гламурное прозрачное платье выглядело слишком банально, а десятки браслетов (от сглаза?) и натянутая улыбка только усугубляли положение.

Судя по всему, Юлия решила отличиться и прямо поверх рубашки надела расшитый блестками корсет. Выглядело сие творение весьма сомнительно — несмотря на наше хорошее отношение к Юлии, ее образ все-таки получился не лучшим.

Тот редкий случай, когда главную блондинку нашей страны можно обвинить в дурном вкусе. С первого взгляда наряд напоминает комбинезон, потом все же приходишь к выводу, что это платье, которое выглядит так, будто его хотели разорвать на куски.

Слава

У певицы можно поучиться тому, как собрать несочетаемый лук. Футболка на два размера больше, юбка из лохмотьев, красные босоножки и помада… Такое ощущение, что верх из спортзала, а низ из кабаре.

Мы уважаем Настю за то, что она приобрела такую прекрасную форму, но кажется, что после похудения она на шопинг не выбиралась, а этот наряд одолжила у группы «Блестящие», ведь он как раз был в моде в начале нулевых.

Никто не предупредил певицу о том, что для выхода на красную дорожку лучше не одеваться во все алое, тем более не стоит выбирать платье-обертку, бархатные босоножки с овальным мыском, помаду и тени в тон, иначе тебя примут за реквизит. Другие провальные образы звезд:

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