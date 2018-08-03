Таша и Наташа, снимите это немедленно! Как одевались в шоу сами ведущие?

Телеканал СТС как-то раз пытался заменить обаятельных ведущих, но зрители не приняли чужаков, и потребовали вернуть Ташу и Наташу на экраны. Ведущие передачи — ее изюминка и лицо. Так что в 2015 году, спустя полтора года перерыва, ведущие вернулись в проект.

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!»

Художник-модельер, рыжеволосая Таша Строгая и бывшая модель, блондинка Наталья Стефаненко , известны и своими самостоятельными проектами. Например, Наталья Стефаненко, много лет живущая в Италии, вела шоу «Italia's Next Top Model» — итальянский вариант популярного во всем мире шоу «Топ-модель по-американски». А Таша Строгая создавала свою коллекцию модной одежды. О чем шоу? По легенде шоу, героини попадают на экраны благодаря письмам родственников и друзей — а ведущие выступают в роли фей-крестных, способных превратить любую золушку в прекрасную принцессу. Сначала Таша и Наташа смотрят видеоролик, на котором героиня выпуска показана в «естественной среде обитания»: дома, на работе или на прогулке с друзьями. Ведущие оценивают не только внешность и стиль героини, но и пытаются понять, почему та перестала следить за собой и носит одежду, которая совсем ее не красит.

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Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Ведущие в примерочной обсуждают фигуру героини вместе с ней.

Затем ведущие вместе с героиней отправляются в магазин, где девушке подбирают новый гардероб. Финальным штрихом в преображении героини передачи становятся новая прическа и макияж. Затем она предстает перед друзьями и родными в новом образе и демонстрирует на подиуме одежду, которую для нее подобрали Таша и Наташа.

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Героине делают новую прическу. Ведущие — образец стиля Формат передачи пришелся по душе зрителям настолько, что она продержалась на телевидении более 10 лет. За это время ведущие Таша и Наташа подобрали новый имидж не одной сотне героинь. Какими бы кардинальными не были перемены, практически всегда в конце передачи «Снимите это немедленно!» оставались довольны все: и сами героини, и их близкие.

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Героиня видит свой новый образ в конце программы.

Тяжелее всего героиням шоу было расставаться со своей старой одеждой, ведь любимые вещи хранят множество приятных воспоминаний. Однако смотря на стильных, уверенных в себе и ярких ведущих они решались на такой шаг. В галерее мы собрали интересные и нестандартные наряды Таши Строгой и Натальи Стефаненко. Есть среди них и спорные образы, но главное — ведущих нельзя обвинить в том, что они одевались скучно.

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Лосины с космическим принтом и оранжевая туника — сочетаются ли эти вещи? Вам нравится образ Таши Строгой?

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Пальто Натальи Стефаненко выглядит интересно, но зачем под ним эта непонятная меховая жилетка?

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Фиолетовый цвет идет яркой блондинке Наталье Стефаненко, но в этой блузке слишком много всего: и ткань прозрачная, и рюши, и завязки.

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Что это на шее у Натальи Стефаненко? Шарф?

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Вам нравится желтая блузка Таши Строгой?

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Как вам бесформенный балахон со складками Таши Строгой?

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Ведущие выглядят хорошо, но слишком одинаково, словно надели униформу: обе выбрали темные платья и массивные колье.

Фото: кадр из передачи «Снимите это немедленно!». Как вам Наталья Стефаненко в золотом платье?