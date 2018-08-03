В тренде: Шарлиз Терон в брюках с лампасами и сумкой Prada в Лос-Анджелесе

Шарлиз Терон не только прославленная актриса и красавица, она одна из самых любимых героинь папарацци. Кроме того, образы Шарлиз всегда подвергаются детальному анализу со стороны модных редакторов.

Так, на днях Шарлиз сфотографировали в Лос-Анджелесе. Актриса выглядела очень модно, но при этому была одета максимально комфортно. Терон отдала предпочтение футболке без рукавов, спортивным брюкам с лампасами, белым кедам и бейсболке. Кинодива завершала образ сумкой Prada Mirage из коллекции осень-зима 2018.

Сумка Prada Mirage уже доступна на официальном сайте бренда. Там можно выбрать не только подходящий цвет (серый, белый или черный), но и размер.