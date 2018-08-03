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Фэнни пэк: 5 крутых новинок и с чем их носить
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Фэнни пэк: 5 крутых новинок и с чем их носить 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Fila x Fendi
Пару вашим кроссовкам Fila теперь может составить поясная сумка из коллаборации бренда с Fendi. Карл Лагерфельд свою целевую аудиторию хорошо знает и дает им то, чего они хотят. Сумка уже доступна к предзаказу и обойдется вам в 1190 долларов.
See by Chloé
Если сначала в тренде были большие спортивные модели, то сейчас чем меньше сумка, тем лучше. Больше кредитки и ключей туда не уместится, но в качестве альтернативы обычному ремню сгодится. Такой фэнни пэк будет круто смотреться поверх жакета или объёмного свитера.
Balenciaga
Долой скучные черные сумки — пусть они теперь будут разукрашены граффити и различными надписями. Такая версия в стиле DIY есть у Balenciaga. Можно даже на нее добавить что-то свое, если, конечно, не боитесь зря потратить 100 тысяч рублей. Но, как говорится, кто не рискует…
Burberry
Ок, эта модель скорее напоминает гибрид фэнни пэка и сумки кросс-боди, но сейчас почти никто на поясе эти сумки и не носит, а надевает через плечо. Поэтому вполне можно добавить ее в эту подборку, она ведь шикарна! Такая модель станет отличным дополнением к платью миди или вообще аутфиту с велошортами. Примеры нарядов можно посмотреть у Кайли Дженнер и Кайи Гербер.
Nanushka
Мы думали, что сумка-мешок исчезли с модного горизонта, но ошиблись. Она переместилась на пояс в виде своей миниатюрной копии. Идея нам понравилась, поэтому копим деньги и носим такую осенью каждый день с тренчем или курткой oversized.
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