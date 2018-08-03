Образ дня: Дженнифер Лопес в пестрой рубашке на съемках с Алексом Родригесом

Дженнифер Лопес , как хамелеон, за неделю может сменить не один десяток образов. И мы не перестаем обсуждать их. Сначала в сети смеялись над ее ботфортами-джинсами, а после в центре внимания оказались «питоновые» леггинсы. Наконец, Джей Ло «исправилась», появившись на публике в более классическом луке.

Дженнифер Лопес

На съемку телевизионного шоу артистка пришла в белых брюках-клеш с завышенной талией и красной рубашке Gucci с пестрым принтом. Единственный элемент гардероба, который испортил ансамбль — туфли на огромной платформе и каблуке из «нулевых». Кстати, костюм Алекса Родригеса , выполненный из блестящей ткани, тоже из той эпохи.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Напомним, что певица и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако долго скрывать что-то от журналистов ни у кого не получается. Когда пресса узнала о романе, влюбленные перестали скрываться. Теперь Дженнивер и Алекс охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Инстаграм-аккаунтах.