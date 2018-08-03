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Мода из комода
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Мода из комода 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Гости новой выставки увидят винтажные женские наряды, сумочки и аксессуары, старинную кожаную обувь и шляпки, фамильные фотоальбомы ново-николаевских семей. Уникальный экспонат — зимняя ротонда, которая по легенде принадлежала императрице Александре Федоровне Романовой.
Свадебная мода будет представлена редкими платьями из частных коллекций новосибирцев. Как выглядела свадебная мода, как она менялась вслед за разными эпохами, что особенно бережно сохраняли в семьях — это и многое другое узнают посетители. Фото: пресс-службы Музея Новосибирска на Обской
Еще одна тема выставки — мода из Харбина, которая приходила в наш город с Востока быстрее, чем с Запада. Экскурсантов ждет рассказ о звездах русского Харбина и культурном «десанте» репатриантов в нашу страну. В экспозиции будут представлены оригинальные предметы, вывезенные из Харбина: сумочка из павлиньих перьев, редкие часы-лупа, аутентичные фарфоровые статуэтки.
Гости выставки смогут увидеть много модных нарядов первой половины ХХ века и более 300 предметов культурно-бытового назначения из разных музеев страны и частных коллекций.
Для эффектных фотографий подготовлена художественная инсталляция, созданная из 3000 цветков ручной работы.
Фото: пресс-службы Музея Новосибирска на Обской
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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