Модный союз: Лопес и Версаче

Созданные Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и Донателлой Версаче (Donatella Versace) вещи давно уже зарекомендовали себя в модном мире, эффектно сочетаясь на красной дорожке. Дженнифер и Донателла вдобавок ко всему еще и близкие подруги. И публика замерла в ожидании — что же наденет звезда на предстоящую церемонию MTV.

Дженнифер объяснила, почему на ней обязательно будет что-нибудь от Версаче во время церемонии MTV Video Music Awards, которая состоится 20 августа. На ней певица получит награду MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. Лопес, у которой есть собственный модный бренд, сказала, что выбор наряда должен подчеркнуть ее дружбу с Донателлой.

Впервые она встретилась с Донателлой в 1999 году на Мet Gala всего через два года после того, как ее брат Джанни был убит серийным убийцей перед входом в собственный дом в Майами. Перед тем, как застрелить основателя модного дома, убийца прошелся кровавым следом по всей стране, убив своего друга, своего бывшего любовника-миллионера из Чикаго и смотрителя кладбища.

«Мое сердце болело за Донателлу, — призналась певица изданию Vogue. — Я просто продолжала обнимать ее и держать за руку. Она была такой хрупкой в то время. Именно тогда между нами и возникла особая связь. Она была такой доброй ко мне, и мы все время были на связи. Она посылала мне платья, если я в том нуждалась».

В 2015 году Лопес и Донателла появились вместе на Met Gala. Лопес много раз выбирала для своего появления на красной дорожке наряды от Версаче, самым запоминающимся из которых стало платье с тропическим принтом, в котором она была на церемонии «Грэмми» в 2000 году. Не далее как на этой неделе, в среду, Лопес привлекла к себе внимание, появившись в обуви из коллекции Версаче 2019 года.