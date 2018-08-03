Продан самый дорогой российский бриллиант

На аукционе продан центральный бриллиант коллекции «Династия» массой 51,38 карата, сообщили в компании «Алроса».

Бриллиант «Династия» — бесцветный, круглой формы, «самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства». «По итогам торгов, он уже официально стал самым дорогим камнем, когда-либо проданным »Алроса» , — сообщили в компании.

Коллекция «Династия», на создание которой ушло полтора года, состояла из пяти бриллиантов, изготовленных из одного алмаза весом 179 карат, названного «Романовы». Четыре камня были проданы в ноябре 2017 года с превышением стартовой цены на 30%. В целом выручка от продажи коллекции составила около 10 млн долларов США.

«Мы рады объявить об успешной реализации всей коллекции «Династия». Для «Алроса» это был первый опыт — и создания собственной коллекции бриллиантов, и проведения роад-шоу в разных странах мира, и продажи на электронной площадке. Сегодня мы наконец можем говорить о том, что этот опыт стал для компании успешным», — сказал генеральный директор компании Сергей Иванов

Коллекция получила название «Династия» в связи с намерением «Алроса» возродить традиции и память известных русских ювелиров. Второй по массе круглый бриллиант коллекции в 16,67 карата называется «Шереметевы», овальный бриллиант в 5,05 карата — «Орловы», бриллиант в форме груши весом 1,73 карата — «Воронцовы», бриллиант в 1,39 карата — «Юсуповы».