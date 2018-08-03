Вы захотите их все: 8 новых крутых кроссовок, перед которыми не устоять

На самом деле самих моделей кроссовок в подборке, конечно же, больше десяти — просто невозможно остановить выбор на какой-то одной из каждой коллекции. Поэтому смотрите подборку из десяти новых коллекций мировых брендов — и готовьте кошелек, потому что как минимум одну пару вы захотите забрать себе немедленно.

Versace

Модель Versus Anatomia

Вдохновленные анатомией человека, дизайнеры Versace создали кроссовки, которые повторяют естественные изгибы ноги. Подложка подошвы имитирует рельеф мышц, а сама подошва выполнена из букв, составляющих слово Versus с элементами леопардовых следов, которые так характерны для бренда. В кэжуал-линейке несколько вариантов — с низким подъемом, шнуровкой и неопреном с трикотажной голенью, монохромные, цветные или с принтами.

Stella McCartney

Модель Eclypse Sneaker

В новом сезоне дизайнер Стелла МакКартни предлагает нам носить сникерсы, которым дала название Eclypse Sneaker. Они на толстой подошве, со множеством деталей в «загарном», коричневом и белом оттенках и на липучке. Подойдут практически ко всему!

New Balance

Модель X-90 Новые кроссовки посвящены лучшим моделям из арсенала New Balance 90-х годов. Но, конечно, сделаны они с учетом современных трендов. Их отличают минималистичный дизайн верха, асимметричные накладки в районе щиколотки, тисненые элементы, объемные детали, материалы — трикотаж и нубук с лазерной перфорацией, и классический логотип N размером чуть меньше привычного. Кроме того, кроссовки эластичные, что позволяет легко надевать и снимать их.

Premiata x Leform

Коллаборация одноименных брендов

Две унисекс-модели из лимитированной коллекции представляют собой своеобразный «сплав» из легких и удобных сникеров Zac Zac (на высокой фирменной подошве) и повседневных кедов Andy (на плоской жесткой подошве). Верх сделан из белой натуральной кожи с красно-синими акцентами на заднике и язычке — это посвящение дружбе народов, ведь такие цвета присутствуют на флагах многих стран мира. С помощью специальной обработки кроссовкам придали трендовый эффект легкой потертости.

Reebok

Модель Run. r96 Новые кроссовки созданы на базе модели PUMP EVO 1996, где отдельные сегменты подошвы выполняли функцию равномерного, с точки зрения анатомии, распределения нагрузки вдоль всей стопы. В дизайне верха комбинируются кожа и сетчатый текстиль, а по бокам и вокруг носка сделаны резиновые вставки. Модель дополнена быстрой системой шнуровки на затяжке.

Alexander McQueen

Модель Oversized

Дизайн этих кроссовок простой и четкий: чистые линии, нарочито преувеличенные пропорции и яркие контрастирующие оттенки. Главная особенность — силуэт в стиле оверсайз и белая каучуковая подошва. Модель создана из белой телячьей кожи с контрастными вставками черного, красного, розового, серого и других цветов. Ряд моделей выполнен в стиле пэчворк с использованием замши, кожи или сетчатой ткани.

Jog Dog Футуристичные сникерсы

Созданные из стрейч-ткани в стиле sport chic, сникерсы дополнены двуслойной подошвой из термопластичного материала для лучшего сцепления при ходьбе и защиты от скольжения. Выпущены в монохромных черном и розовом оттенках, а также в черном и розовом с добавлением люрексовых нитей.

Модель DEFY Mid Эта модель бросает вызов традиционному дизайну спортивной обуви — массивная подошва навеяна трендом на ugly shoes. Дизайн с полностью тканым верхом и золотыми элементами делает кроссовки отличным вариантом для повседневной носки, а фанаткам бега понравится, что специальная технология обеспечивает амортизацию и дает ощущение легкости.