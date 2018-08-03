Когда мужчины на Руси носили сарафан

«Работать, спустя рукава», «Подоплека мне известна» — происхождение этих поговорок напрямую связано с русской национальной одеждой — сарафаном. Не многие знают, что сарафан «пришел на Русь» в XIV веке или чуть раньше. Первое упоминание о нем обнаружено в летописях второй трети четырнадцатого века. В переводе с персидского «саран па» слово «сарафан» означает «через голову». По другим источникам, это слово тюркского происхождения переводится, как «одежда с головы до ног». И носили сарафаны тогда… только мужчины.

Впрочем, у сарафана в русской одежде был прообраз. Как утверждают историки, примерно с XII века в России начинает складываться образ национального костюма. Это, как правило, одеяние, по форме напоминающее трапецию, с длинными рукавами, которые откидывались. Носили его лишь очень богатые люди, поначалу вообще только князья. Шилось оно из бархата, парчи, шелка и надевалось поверх рубахи. Длинные свисающие рукава не позволяли человеку заниматься какой-либо деятельностью. Отсюда и пошла поговорка «Работать, спустя рукава».

Позже этот вид костюма переняли бояре, монашествующие лица. К XIV веку костюм захватил все слои населения. Но женской одеждой сарафан стал только в XVII веке.

В каждом регионе Руси был свой вид национального костюма. Безусловно, простые люди не могли позволить себе ни бархата, ни парчи. Тогда-то и зародилась среди русских рукодельниц вышивка шелком и золотом. А среди людей попроще — украшение костюма цветной вышивкой и лентами. Такой костюм стоил дорого. Его очень берегли, нередко он переходил от матери к дочери. Чтобы костюм не портился от пота, на грудь и плечи подшивались куски материи, так называемой, подоплеки. Нередко она была из очень дешевого и затертого материала, тогда как верх шился из дорогой ткани. Так появилось выражение «подоплека известна».

В каждом регионе был свой узор костюма. Но он всегда был со смыслом. По вышивке длинной мужской рубахи можно было определить, откуда человек родом, каковы его социальный статус, род занятий, иногда даже основные семейные события. Одежда обязательно подразделялась на повседневную и праздничную. А праздничная, в свою очередь, делилась на одеяние в зависимости от назначения: носилась разная одежда на Рождество, Пасху, венчание, погребение…

Прямые, глухие, распашные — существовало несколько видов сарафанов. К моменту их широкого распространения, они стали достоянием женщин. А мужское одеяние в виде сарафана осталось только у простых людей. Дело в том, что Петр I, чтобы «европеизировать» Россию, запретил боярам и знатным людям ношение традиционной русской одежды. По мнению царя, она была не приспособлена для работы в сфере, как бы сейчас выразились, международных связей. Думские бояре, их семьи, знатные горожане обязаны были носить одеяние заморского покроя. Шить русские народные одеяния строжайше запрещалось. Для простолюдинов было сделано исключение — они могли беспрепятственно носить исконно русское одеяние. Таким образом, простой народ стал хранителем исконно русской культуры.

Различались сарафаны и по крою. Например, косоклинный распашной был столь широк, что приходилось надевать на плечи специальные лямки, чтобы одеяние не спадало. Постепенно сарафан стал уходить из мужского гардероба. Стали появляться более приспособленные для работы и жизни одеяния — рубахи, косоворотки и прочее. А те самые лямки так и прижились на сарафане. Даже изделие с другим кроем делали только на них. Они дошли до наших дней и являются неотъемлемой частью сарафана, или по-другому — платья на лямках, без рукавов.