12 трикотажных топов для прохладных вечеров

Пока трикотажные платья-миди дожидаются осенних холодов, предлагаем вам разбавить летние образы тонкими трикотажными топами — вечером с заходом солнца они окажутся гораздо полезней легкой футболки. Мы собрали 12 моделей, каждую из которых легко сочетать с базовыми юбками, брюками и джинсами.

Тем, кому близок пасторальный тренд на льняные сарафаны, плетеные сумки и широкополые шляпы, советуем черное кружево Kristina Ti. Носите его с широкими брюками на высокой талии. К укороченным моделям (Marni, Emilio Pucci и Fausto Puglisi) подойдут миди-юбки в тон — чем ярче получится наряд, тем лучше. Например, Loveless предлагают носить оранжевый топ с люрексом с точно такой же плиссированной юбкой. Осталось добавить белые лодочки или мюли. Создать колор-блок образ можно с помощью насыщенного синего кроп-топа Zara и удлиненного алого Eteban Cortazar. Смело миксуйте цвета и фактуры, не забывая и о модных кислотных тонах..