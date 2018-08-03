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Голубой с красным: Мила Кунис появилась в шикарном образе
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Голубой с красным: Мила Кунис появилась в шикарном образе 

Eva.ru 22 минуты назад
Фото: Eva.ru
Еще недавно поклонники голливудской актрисы Милы Кунис дружно бунтовали против ее стиля. Несколько неудачных выходов в свет подарили красивой женщине славу человека, не умеющего одеваться. Однако супруга Эштона Катчера явно не из тех, кто быстро сдается, и вот уже все таблоиды пестрят ее новыми снимками в невероятно элегантном образе.
Всего несколько дней назад над супругой Эштона Катчера откровенно насмехались в социальной сети, всячески намекая, что голливудская красавица напрочь лишена чувства стиля и звездного лоска. Видимо, актриса усвоила урок.
Несколько часов назад в сети появились новые снимки звезды романтических комедий, на которых она запечатлена в потрясающем образе, раскритиковать который не смог бы даже самый придирчивый поклонник. Стильные красные брюки, нежно-голубая блузка и ретробосоножки в очаровательный белый горох — вот что покорило сердца миллионов интернет-пользователей. Актриса Мила Кунис с блеском и присущим ей одной очарованием вернула себе статус шикарной женщины, наделенной невероятными природными данными.
«Круто выглядит! Никогда бы не подумала, что голубой и красный сочетаются» «Какие милые туфельки! Наконец-то Мила в нормальном виде» «Вот это женщина! Всегда бы так! Ведь стильные вещи и легкий макияж творят чудеса» «Просто и со вкусом! Мои аплодисменты! Мила Красотка!», — восхищенно писали в сети Интернт-пользователи. Стоит отметить, что видеть Милу в таком женственном наряде довольно непривычно, ведь актриса предпочитает street style. Дырявые джинсы, поношенные кеды и растянутые футболки — вот обычный гардероб звездной красавицы. Но, как оказалось, при желании актриса умеет одеваться не хуже признанных икон моды.
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