Неужели это было модно? Культовые образы звезд, которые выглядят нелепо

Успешная певица и дизайнер Гвен Стефани во времена, когда была солисткой группы No Doubt, имела очень яркий, неординарный стиль. Сама Гвен признавалась в одном из интервью: «Я не играю по фешен-правилам, потому что просто их не знаю». Возможно, именно этим объяснялось то, что девушка в своих образах сочетала несочетаемое и с регулярной периодичностью удивляла своих фанатов то новым цветом волос, то броским макияжем или нарядом. Образ Гвен Стефани, безусловно, был знаковым в 2000-е годы, а сейчас потерял свою актуальность. Но смелость певицы и ее уникальный стиль мы будем помнить еще очень долго!

По-настоящему культовый образ удалось создать актрисе Дженнифер Энистон в «Друзьях». Когда сериал был на пике популярности, миллионы обладательниц прямых волос просили своих мастеров сделать им прическу «как у Рэйчел». Мелированные, подстриженные лесенкой гладкие волосы стали не только одной из самых популярных причесок конца 90-х, но и визиткой карточкой самой Дженнифер Энистон. Стрижка, покорившая сердца фанатов «Друзей», была прекрасна для своего времени, но мир (в том числе причесок) движется вперед, и сегодня стиль Рэйчел смотрится несколько старомодно.

Сериал «Секс в большом городе» считается поистине культовым, а его главная героиня — журналистка Кэрри Брэдшоу — модной иконой 90-х и начала нулевых. Сара Джессика Паркер, сыгравшая эту роль, примеряла на себя самые неординарные сочетания: укороченные брюки и микротопы, спортивную одежду и шубы с неизменными босоножками Manolo Blahnik. Многие зрительницы сериала хотели быть похожими на его главную героиню, однако со временем стало понятно, что эклектичный и странноватый стиль Кэрри Брэдшоу должен остаться в сериале, а не переходить в жизнь реальных женщин.

Светская львица Пэрис Хилтон сумела создать характерный и запоминающийся образ, который ознаменовал собой целую эпоху в мире моды — эпоху гламура. Наследница многомилионного бизнеса позволяла себе надевать буквально все и сразу: стразы, розовый цвет, плюш, бриллианты, накладные локоны и джинсы с заниженной талией. Со временем известная блондинка стала более сдержанной в своих нарядах, и ее прошлый образ одновременно стал своеобразным памятником минувшей эпохи и поводом для шуток и насмешек.

Загорелая, пышногрудая красотка из «Спасателей Малибу» покорила телезрителей еще в 90-е, ее нарочито сексуальный образ оставался популярным на протяжении многих лет. Вычурная провокационность и эротичность — вот главные черты культового образа Памелы Андерсон, предпочитавшей крошечные шорты и топы. В последние годы чрезмерная сексуальность вышла из моды, и поклонницы Андерсон стали все меньше равняться на ее образ роковой соблазнительницы.

Поп-принцесса начала 2000-х Бритни Спирс отличалась неповторимым стилем, которому хотели подражать миллионы поклонниц. Внешний облик Бритни в то время вряд ли можно было назвать элегантным и скромным. Скромницу играла она сама, когда в обтягивающем латексном костюме пела «I’m not that innocent» («Я не так невинна»). Или одетая в едва прикрывающую тело школьную форму, уверяла: «Hit me baby one more time» («Малыш, порази меня еще раз»). Соотнести слова песен с визуальным образом Бритни не всегда было легко, однако стиль сексуальной простушки принес ей невероятную популярность. Сегодня на наряды певицы мы смотрим с ностальгией.

Светская львица, звезда реалити-шоу и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян сильно перебарщивала с сексуальностью и гламурностью своих выходов в свет. Идеальная укладка, обтягивающие платья, декольте, яркий макияж — все это в одном флаконе перестало быть модным уже давно. Надо отдать должное Ким, ведь она идет в ногу со временем и развивает свой стиль, что позволяет ей до сих пор оставаться в числе фешен-икон.

Модель, актриса, певица и дизайнер Джессика Симпсон во времена своей музыкальной активности создала запоминающийся образ, полюбившийся армии ее поклонников. Улыбчивая блондинка в облегающих топах и джинсах — такой была Джессика, такими же хотели быть многие девушки в середине нулевых. Со временем этот образ изжил себя, и Джессика открыла новые грани своего индивидуального стиля, а вместе с ней это сделали и ее поклонницы.

Destiny´s Child

Легендарная группа запомнилась миру не только громкими хитами и миллионными продажами дисков, но и абсолютно безбашенным стилем солисток. Бейонсе, Келли Роуленд Мишель Уильямс в то время одевала мама Бейонсе — Тина Ноулз — она была стилистом группы. Участницы были одеты в одном стиле, их одежда отличалась только по крою и деталям в зависимости от особенностей фигуры. Наряды, прически и макияж девушек из Destiny´s Child часто были просто безумными, вероятно, именно поэтому и запомнились как культовые для своего времени.

Сложно назвать знаменитость, которая любила бы преображения так же сильно, как Кристина Агилера в начале своей карьеры. Она была то блондинкой, то брюнеткой, делала пирсинг, заплетала дреды, экспериментировала с одеждой, аксессуарами и макияжем. Именно она ввела моду на открытый живот и проколотый пупок. Образ Кристины Агилеры стал примером для подражания миллионов девушек по всему миру, однако постепенно Кристина укротила свой пыл в сфере моды и стала гораздо более сдержанной и элегантной.

