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Кто из знаменитостей обожает секонд-хенды
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Кто из знаменитостей обожает секонд-хенды 

Harper’s Bazaar 21 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Джессика Альба
Регулярно покупает мебель для дома на сайте Craigslist — и особенно гордится ярко-розовым столом, который приобрела за несколько десятков долларов. «По-моему, это очень здорово — давать вещи вторую жизнь», — говорит актриса.
Ева Мендес
Актриса называет поход в секонд-хенд увлекательным приключением. Она уверена: иногда в таких магазинах можно найти настоящие сокровища. «Очень просто выглядеть круто, когда ты одеваешься в крутых бутиках. А как насчет магазина „Армии спасения“?» Мендес, очевидно, преуспела и в том, и в другом.
Элизабет Олсен
У Элизабет бесконечные возможности и собственный модный бренд — тем не менее она очень часто посещает секонд-хенды в поисках «простой, удобной одежды на каждый день». Интересно, сестра Олсен такая же экономная?
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