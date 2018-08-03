Кто из знаменитостей обожает секонд-хенды

Регулярно покупает мебель для дома на сайте Craigslist — и особенно гордится ярко-розовым столом, который приобрела за несколько десятков долларов. «По-моему, это очень здорово — давать вещи вторую жизнь», — говорит актриса.

Актриса называет поход в секонд-хенд увлекательным приключением. Она уверена: иногда в таких магазинах можно найти настоящие сокровища. «Очень просто выглядеть круто, когда ты одеваешься в крутых бутиках. А как насчет магазина „Армии спасения“?» Мендес, очевидно, преуспела и в том, и в другом.

У Элизабет бесконечные возможности и собственный модный бренд — тем не менее она очень часто посещает секонд-хенды в поисках «простой, удобной одежды на каждый день». Интересно, сестра Олсен такая же экономная?