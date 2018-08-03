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Клатч из рентгеновских снимков, пояс с кукольной головой и другие вещи Roma Uvarov в магазине «Пиф Паф»
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Клатч из рентгеновских снимков, пояс с кукольной головой и другие вещи Roma Uvarov в магазине «Пиф Паф» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Единственное, о чем мы жалели по завершении конкурса «Новые имена в моде-2018», — это о том, что одежду от краснодарского дизайнера Ромы Уварова и Луизы Алханашвили из Волгограда нельзя купить в Петербурге. Теперь хотя бы одна наша мечта сбылась: психоделические халаты, ремни с кукольными головами, глазастые свитеры и клатчи из рентгеновских снимков (чьих именно, не уточняется) от Roma Uvarov Design можно купить в супершопе «Пиф Паф», расположенном на набережной Канала Грибоедова, 31.
Вещи, о которых уже написал весь зарубежный глянец — от Garage Magazine до Vogue — со следующей недели будут продаваться в единственном экземпляре и стоить от 5000 до 20 000 рублей. Некоторые из них Рома отшил специально для супершопа. Фото: Сергей Скибин Модели: Теххи Пондохва, Люда Курганова
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