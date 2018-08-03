Профессия технолог. Где учатся и работают специалисты по тканям?

Есть пословица «Встречают по одежке, а провожают по уму». Действительно, одежда может многое сказать о человеке. Хороший крой и качественный материал одежды указывают на достаток и уважительное отношение к самому себе. Специалистом по тканям является технолог легкой промышленности.

Что такое профессия технолога?

Технолог в общем смысле — это специалист, который разрабатывает определенную технологию. Технолог легкой промышленности (ЛП) — это человек, который обеспечивает выпуск изделий легкой промышленности: тканей, одежды, обуви и так далее. На нем лежит обязанность по разработке внешнего вида, кроя изделия, выбору материалов и оборудования, организации конечного производства. К примеру, технолог, который задействован в изготовлении обуви, разрабатывает модели обуви и обеспечивает соблюдение различных технологий и стандартов.

С древних времен технология производства тканей, пошива одежды являлась мощным коммерческим преимуществом и тщательно оберегалась. Сегодня всемирно известные бренды патентуют техники производства новых тканей, материалов, красок. Например, сеть магазинов одежды PetitBateau (Франция) производит ткани и краски на родине, а одежду продает в сотнях магазинов по всему миру. Качественная ткань делает бренд популярным, узнаваемым и дорогим. В Дзержинске Нижегородской области живет дизайнер обуви Рустам Адюков. Его обувь покупают российские и зарубежные галереи и коллекционеры, поскольку каждая пара — это настоящее произведение искусства.

Где получить профессию технолога ЛП?

В Нижнем Новгороде получить профессию технолога легкой промышленности обучают в единственном вузе: Институтепищевых технологий и дизайна (ИПТД), на факультете технологий и дизайна.

В прошлом факультет являлся отдельным учебным заведением — Горьковским вечерним техникумом легкой промышленности, а в 1990-е годы был подразделением промышленно-торгового объединения «Маяк» . Сегодня факультет организует крупные профессиональные состязания, в числе которых Всероссийский конкурс молодых модельеров, дизайнеров одежды «Волжская палитра» и региональный тур международного конкурса портных-любителей и профессионалов «Серебряная нить».

Подготовка в ИПТД ведется на базе среднего общего и среднего профессионального образования (СПО), по программам среднего профессионального образования и высшего образования.

Выпускники 9 класса могут получить профессию технолога-конструктора, отучившись 3 года и 10 месяцев по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

Обучение по программе бакалавриата в очной форме длится 4 года, в заочной — пять лет. На очном отделении есть 25 бюджетных мест (проходной балл — 180), обучение на «заочке» является полностью платным (36 тысяч рублей в год). Проходной балл составляет 150.

Трудоустройство технологов легкой промышленности

Выпускники ИПТД работают на предприятиях легкой промышленности Нижегородской области и других регионов, стран. Они занимаются проектированием и изготовлением одежды, обуви, аксессуаров из кожи, меха. Работодатели технологов — текстильные фабрики, ателье, бренды одежды.

Зарплаты технологов ЛП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде технологу швейного производства предлагают зарплату в размере 35–40 тысяч рублей в месяц. Работодатели — крупные предприятия и ателье. В столице уровень оплаты труда на порядок выше. В Москве технологу, менеджеру швейного производства (менеджеру по производству) предлагают зарплату на уровне 50–70 тысяч рублей в месяц, но это не предел. Крупные компании, швейные фабрики, бренды готовы платить такому специалисту 100–150 тысяч рублей в месяц.

Фото: postupi.online