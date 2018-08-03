Тренды этого лета, которые захватили Челябинск. Часть 2

Каждое лето какие-нибудь явления становятся хитами. В предыдущем материале мы уже выяснили, что по Челябинску стали все больше рассекать на самокатах с мотором, модницы предпочитают носить поясные сумки и «греческие» сандалии, а по улицам разъезжают фудтраки с едой. А что еще? Мы понаблюдали внимательнее и выцепили еще несколько трендов этого сезона.

Поехали.

Блузы с открытыми плечами

Этим летом дамы любят притягивать взгляды не декольте и короткими юбками, а обнаженными плечами. Причем одинаково популярны как блузы и топы с полностью открытыми плечами, так и полуоткрытые, с дырочкой. То ли спрос рождает предложение, то ли предложение диктует спрос, но стенды магазинов одежды переполнены такими вещами. Да и на улицах нет-нет, да встретишь девушку с дырочками на плечах.

"Медуза" и Киркоров

Что там играло отовсюду прошлым летом? Какая песенка набила оскомину? Уже и не припомнить. Грибы, наверное, «Тает лед». А теперь уши захватывает Matrang «Медуза» и «Цвет настроения синий» Киркорова. Вышли песни еще весной, но звучать из каждого утюга стали именно летом. Впрочем, через год о них наверняка и не вспомнят.

Закатанные рукава

На подвернутые штаны уже давно никто не обращает внимания, это стало вполне привычным. Для полного комплекта стиляги теперь подворачивают и рукава рубашки. Этим лето все чаще. Отметим, что такой модный лук выбирают как девушки, так и парни.

Татухи на пальцах

Еще лет 5-10 назад тату на пальцах можно было увидеть разве что у уголовников и футбольных хулиганов. Последние, подражая английским уркам, любили набивать на пальцах аббревиатуру «A. C. A. B.» — значение, если интересно, посмотрите в сети. Теперь же, всякие-разные наколки украшают (ну как — украшают…) и дамские пальчики. Сидит девочка 17 лет в наушниках в маршрутке, а на пальцах — какие-то надписи, звездочки, полосочки. Сводить, наверное, будут лет через 10.

Фитнес-браслеты

Фитнес-браслеты на слуху уже давно, но с недавних пор они получили настолько массовое распространение, что их принялись носить даже люди, которые и получаса не провели в спортзале. Ну, зато это хорошая мотивация, напоминающая о себе ежеминутно.