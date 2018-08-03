Шопинг-дайджест: 3 — 10 августа

Коллекция школьной одежды H&M Mini Back to School

2 августа поступила в продажу коллекция школьной одежды H&M, созданная специально для России и Казахстана. Форма для девочек и мальчиков от 3 до 14 лет получилась одновременно классической и современной благодаря вниманию дизайнеров к последним трендам и качеству тканей. Как-никак, а у тех, кто не может сидеть на месте, должна быть комфортная одежда каждый день: с первого урока до последнего кружка. В коллекцию для девочек вошли юбки, кардиганы и платья, а мальчикам предлагают костюмы-двойки и большой выбор рубашек.

Капсула соул-певицы Мисс Лорин Хилл для Woolrich

Старинный американский бренд верхней одежды запустил проект Woolrich: American Soul since 1830, в рамках которого собирается сотрудничать с известными музыкантами, олицетворяющими американский дух. Первой стала соул— и рэп-исполнительница Мисс Лорин Хилл. Обладательница 5 Грэмми (она выиграла их за одну церемонию), автор остросоциальных текстом и мама пятерых детей не только создала эскизы к моделям коллекции, но и приняла участие во всем процессе ее создания. В результате получилась обновленная классика Woolrich: парки Arctic Park и пальто Silverton Coat со слоганами, аппликациями и даже нашивками с изображением Лорин.

Новая коллекция наручных часов Versace

Итальянский Дом представил коллекцию из сразу нескольких новинок. Женские модели Medusa Stud Icon и V-Motif Vintage Logo по-разному обыгрывают главные символы бренда, но имеют равные шансы стать настоящим хитом. Дизайн Medusa Stud был вдохновлен коллекцией аксессуаров Tribute: ремешок часов из слоновой кожи дважды обхватывает запястье и украшен золотым изображением Медузы. Другая дань гламурным 80-х — пастельные V-Motif Vintage Logo с винтажным лого марки. Также в коллекцию вошли пара часов для него и для нее V-Circle The Clans Edition с ремешком в шотландскую клетку и две мужские модели: спортивные Sport Tech и выполненные в золоте и черной стали Palazzo Empire.

Обновленные TAG Heuer Manchester United

Футбольные новости не заканчиваются вместе с Чемпионатом мира. Если среди ваших близких есть фанат легендарного клуба Manchester United, швейцарцы TAG Heuer выпустили для поклонника спорта идеальный подарок — специальную серию часов в цветах клуба. Две модели, Carrera Heuer 01 и Heuer Formula 1, посвящены третьему году сотрудничества бренда с командой. Игроки будут носить алые часы в новом сезоне 2018/19, а пока «Манчестер» отправляет в Соединенные Штаты готовиться к следующей Премьер-Лиге.

Reebok Run. r96 Среди всех новинок стритвира эти кроссовки пропустить сложно: модный футуристичный внешний вид в Run. r96 сочетается с анатомической подошвой. Стильную, легкую и идеально подходящую для жарких дней пару ищите с сегодняшнего дня в «Цветном».