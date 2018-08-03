Что нужно знать о Мэри Куант и ее роли в индустрии моды

Лондон, середина 50–х Дизайнеры обшивают состоятельных дам, часами просиживающих на примерках в салонах модных Домов. Одежду для менее богатых модниц шьют универмаги. Их владельцы внимательно следят за Парижскими показами, чтобы затем адаптировать увиденное под рядового покупателя. Знакомая схема, не правда ли? Кроме одного «но» — если сегодня модные конгломераты день и ночь бьются за лайки и кошельки подростков, то в 50–е «мода для молодых» отсутствовала как класс. Из ребенка вы сразу превращались в уменьшенную копию своей матери.

Такое положение дел не устраивало молодежь, в их числе — выпускницу художественного колледжа Голдсмита, художницу-иллюстратора Мэри Куант. А когда не можешь найти подходящий вариант, берешься за дело — ножницы, выкройки и швейную машинку — сам. Днем Куант создавала шляпки в небольшом магазинчике в Лондоне, а по вечерам бегала на курсы закройщиков, чтобы «знать и уметь больше».

Bazaar

Получив необходимые навыки кройки и шитья, в 1955 году Мэри, вместе с мужем, аристократом Александром Планкетт Грином , решаются начать свое дело. Вложив пять тысяч фунтов, полученные Александром в наследство (позже эта сумма окупится с лихвой), парочка открывает магазин в районе Челси, на Кингз-Роуд — «Bazaar». Продавали одежду, сшитую Мэри, а аксессуары к ней дизайнер лично искала по всему Лондону. Дебютную коллекцию раскупили через десять дней. Такой быстрый успех удивил всех, включая начинающих бизнесменов: Мэри всего лишь хотела продавать то, что носила она и ее друзья из Челси.

В чем секрет?

Куант поняла — девушки больше не хотят быть уменьшенной копией своих матерей. Никакого Нью-Лука: всем «до смерти надоели эти неудобные платья, что хоть и переводилось как „новый образ“, в действительности делало женщин на редкость старомодными». Главное в одежде от «Mary Quant» — удобство. Платья без тесных лифов и оборок. Фасоны простые, но игривые. Яркие цвета и принты. Типичный лук обтягивающий свитер–лапша, мини и аксессуары из ПВХ. Вспомните фильм «Рок-волна» и сразу поймете, в каких декорациях жила девушка «от Куант». Облегающие бриджи, легкие туники и мини-юбки выстроили практически физическую границу между старым и новым поколением. «Бодипозитива» еще не существует, и на мини решаются только очень стройные молодые девушки. «Девочки-веточки», как их прозовут позже.

Vogue замечает «Mary Quant» только в 1963 году — с открытия «Bazaar» прошло восемь лет, и платья от Куант уже давно носят на самых модных улицах Лондона. В «Bazaar» заглядывали Бриджит Бардо, Одри Хепберн , «Битлы» ( Джордж Харрисон и Патти Бойд женились в костюмах «от Куант») и «Роллинги». Стиль последних также приписывают легкой руке Мэри. Биттлз были такими хорошими, причесанными мальчиками, и Куант делает Роллингов хулиганами.

Мэри и Коко

Одним из любимых дизайнеров Мэри Куант была Коко Шанель и у них немало общего. Как и Шанель, Куант начинала с дизайна шляпок. Обе — воплощение собственного стиля: Шанель в твиде, бесконечных нитках жемчуга на шее и парных браслетах; Куант — в мини–платье, аккуратном воротничке и с фирменной пятиконечной стрижкой от Видала Сассуна — «топового» стилиста Лондона 60-х. Обе монетизировали свой стиль крайне удачно. И Шанель, и Куант первым ценили в одежде удобство и ругали Нью–Лук. Но Коко сделала ошибку, посчитав мини уродливым. А когда кто-то из журналистов рассказал Шанель, что она — предмет восхищения Мэри Куант, пожилая мадемуазель только хмыкнула — «не такой уж это и комплимент, тем более от нее».

Модная империя

Мэри Куант стала одной из самых преуспевающих дизайнеров десятилетия, настоящей бизнес-вумен. Вырастила модную империю имени себя из маленького магазина на Кингз Роуд, создала революционную линию косметики (первой придумала водостойкую тушь) и даже импортировала свой бренд в Японию. На пике популярности компания производила по восемнадцать коллекций в год! Все — от платьев, до нижнего белья и помады — было украшено фирменной маргариткой бренда.

В 1966 году Куант награждают орденом Британской империи — первой из модельеров. Обычно консервативная в нарядах, Елизавета II вручает награду Мэри в укороченной юбке.

До сих пор нет однозначного ответа, кто первым создал мини. Французский дизайнер Андре Курреж показал мини в 1965 году и доказывал, что Мэри Куант «просто растиражировала его идею». Куант же укорачивала юбки с самого начала своей карьеры в 1955 году. Так ли важен этот спор? Моду невозможно изменить в одиночку, а прорывные идеи летают в воздухе. Успей поймать!