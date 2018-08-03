Платья с плиссировкой, костюмы-двойки, тонкий трикотаж в августовской коллекции 12Storeez

При взгляде на новую капсулу 12Storeez чувствуется дыхание осени. Сестры Голомаздины решили не продлевать лето, выпустив коллекции для первых дней осени. Здесь шерстяные пиджаки, свитера и водолазки, кашемировое пальто, костюмы-двойки, платья-рубашки в стиле сафари, легкие платья с вырезами на спине, шелковые комбинации, тонкий трикотаж натуральных оттенков. Цветовая гамма тоже напоминает о новом сезоне — кремовые и карамельные оттенки, кэмэл, серо-голубой, мятный, украшенные классическими принтами — полоска, клетка, гусиная лапка.

Фото: Павел Харатян

Стиль: Марина Голомаздина

Мейкап и волосы: Маруся Яковлева