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Платья с плиссировкой, костюмы-двойки, тонкий трикотаж в августовской коллекции 12Storeez
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Платья с плиссировкой, костюмы-двойки, тонкий трикотаж в августовской коллекции 12Storeez 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
При взгляде на новую капсулу 12Storeez чувствуется дыхание осени. Сестры Голомаздины решили не продлевать лето, выпустив коллекции для первых дней осени. Здесь шерстяные пиджаки, свитера и водолазки, кашемировое пальто, костюмы-двойки, платья-рубашки в стиле сафари, легкие платья с вырезами на спине, шелковые комбинации, тонкий трикотаж натуральных оттенков. Цветовая гамма тоже напоминает о новом сезоне — кремовые и карамельные оттенки, кэмэл, серо-голубой, мятный, украшенные классическими принтами — полоска, клетка, гусиная лапка.
Фото: Павел Харатян
Стиль: Марина Голомаздина
Мейкап и волосы: Маруся Яковлева
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