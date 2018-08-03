Елена Белецкая из Петербурга сняла рекламную кампанию для J. W.Anderson

Чтобы снять кампейн своей новой коллекции, Джонатан Уильям Андерсон провел конкурс Your Picture / Our Future и выбрал из 2000 человек троих. Среди них — петербурженка Елена Белецкая, которая занимается фотографией 10 лет, но при этом является самоучкой.

Ее кадр был снят при Усадьбе Демидовых в Тайцах: сумки J. W.Anderson развешаны на остатке срубленного дуба, а парни в джемперах и с ботинками вместо перчаток пробираются к фотографу через дым. Лена признается, что в выборе концепции ее никак не ограничивали: «Мне главное, чтобы было, где подымить!» (смеется). Два других снимка для рекламной кампании (не менее красивые!) сделали молодые фотографы Джули Грив и Саймонс Финнерти.