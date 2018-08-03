Бренды Zara, Adidas и Ralph Lauren чаще всего искали пользователи Avito в Москве в январе-июне

«Потребительские предпочтения жителей столицы за год значительно изменились. К такому выводу пришли эксперты Avito, проанализировав поисковые запросы жителей региона. За год произошла полная смена потребительских предпочтений в Москве: рейтинг покинули шубы и пуховики, платья, сумки, диваны, а также продукция Canon и Apple . В январе-июне 2018 г. пользователи платформы в городе проявили наибольший интерес к личным вещам — одежде и обуви. При этом популярность получили определенные бренды: в классе премиум и люкс пользовались спросом марки Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Armani и Dolce & Gabbana, в группе масс-маркет — Zara и Massimo Dutti. Еще пользователи искали продукцию Аdidas и Nike, а также кроссовки и спортивные костюмы других производителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что топ-10 поисковых запросов пользоватей Avito в Москве в январе-июне 2018 г. на Avito выглядит в порядке убывания следующим образом: Zara, Adidas, Ralph Lauren, Armani, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger, Nike, «кроссовки», Dolce & Gabbana, «спортивный костюм». А вот российский топ-10 за тот же период: «велосипед», ВАЗ, «телевизор», «монитор», «мебель», «котята», «гироскутер», «платье», «собаки», «баня».

«Список самых популярных запросов в Москве заметно отличается от всероссийского, где в топе расположились отечественные автомобили, техника, мебель и домашние животные», — констатировали в пресс-службе.

В Avito добавили, что первые строчки поисковых запросов москвичей в январе 2018 г. не сильно отличаются от июньского рейтинга: бренды одежды и обуви в большинстве. Зимой проявился интерес жителей столицы к дорогим автомобилям — девятое и 10-е места заняли BMW и Mercedes. Морозная погода привела также к росту спроса на теплые комбинезоны — соответствующий запрос расположился на седьмом месте. В июне некоторые люксовые бренды, а также автомобили уступили место шортам, яркой и удобной обуви марки Crocs и спортивным костюмам.