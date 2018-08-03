Топ 10 образов недели: от ретро-стиля Хлои Морец до недорогого лука королевы Летиции

Несмотря на сезон отпусков и массовый отъезд звезд из мегаполисов на лазурные побережья, в городах остаются знаминитости, которые показывают нам свои street style образы.

На этой неделе звезды отдавали предпочтение довольно скромным нарядам — мини практически не встретить. Зато каждая вторая модница выбирала широкие брюки или другой низ на высокой посадке. В общем, наша подборка 10 лучших образов недели расскажет всё за нас.

Хлоя Морец

Платья в ретро-стиле — маст хэв летнего сезона этого года. Хлоя выбрала для сегодняшнего выхода в свет черно-белый наряд с полосатым поясом на талии. Яркости аутфиту звезда добавила берюзовая сумка Louis Vuitton

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски, одну из самых сексуальных моделей современности, редко можно увидеть одетой. Но на этой недели она полностью прикрыла свои части тела для новой фотосессии и стала похожа на… Жаклин Кеннеди

Виктория Бекхэм

Обладательницей одного из самых обсуждаемых нарядов этой недели стала Виктория Бекхэм. Несмотря на 30-ти градусную жару модельер предпочла total black: женственный кружевной топ от Fleur du Mal и юбку в пол с босоножками.

Мила Кунис

На улицах Нью-Йорка Мила появилась в красных брюках-клеш и нежно-голубой рубашке. На первый взгляд несочетаемые цвета, но смотрелись они очень гармонично.

На съемку телевизионного шоу артистка пришла в белых брюках-клеш с завышенной талией и красной рубашке Gucci с пестрым принтом.

Белла Хадид

Папарацци сфотографировали 21-летнюю модель в oversize платье-толстовке от Tommy Hilfiger в классических для бренда сине-красных цветах на Манхеттене. К спортивному луку звезда добавила туфли-мюли, красную сумочку и серебряные серьги.

Ким Кардашьян

В сети про этот наряд звезды реалити-шоу говорят примерно следующее: «Я смотрел на него около часа, но так ничего и не понял». Мы тоже. Добавили в топ 10 потому, что он самый обсуждаемый на этой неделе.

Эмбер Херд

Эмбер Херд

Еще один монохромный лук продемонстрировала Эмбер Херд. Черную миди-юбку и топ этого же цвета актриса разбавила красными лаковыми ботинками. Кстати, в этом аутфите она шла на встречу к бывшей девушке Тасе Ван Ри.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол с сыном

Кэндис Свейнпол с сыном

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол с сыном

Кэндис Свейнпол с сыном

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол с сыном

Кэндис Свейнпол с сыном

В каждой нашей пятничной подборке есть звезда в купальнике. Сегодня это Кэндис Свейнпол со своей безупречной фигурой. На пляже Кэндис не пряталась от репортеров, а наоборот, позировала и демонстрировала свою фигуру во всей красе.

Королева Летиция

Королева Летиция с дочерью

Королева Испании Летиция вошла в топ лучших образов за бережливость и близость к народу. На острове Пальма-де-Майорке она надела белые шорты и бело-розовый топ Mango стоимостью около двух тысяч рублей.