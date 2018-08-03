Волшебный CC-крем, шампунь для укладки и другие бьюти-новинки 

CC Cream, Chanel
Новинка от Chanel объединила в себе свойства тонального средства и полноценного ухода. Крем обещает не просто выравнять цвет кожи, не перегружая ее, но и подстроиться под оттенок. Новая форма гиалуроновой кислоты отвечает за интенсивное увлажнение, а экстракт сливы за уменьшение мелких морщинок, причем с накопительный эффектом. Последний, но не менее важный бонус — солнцезащитный фильтр SPF 50. Представлен CC Cream в шести оттенках.
Средства для волос Effortless, Sebastian Professional
В линию для создания идеально неидеальной укладки вошли три средства: шампунь Reset, который на совесть удаляет укладочные средства, кондиционер для придания текстуры и Shaper iD — спрей для обновления текстуры. Все, что нужно для модного небрежного образ «я такой проснулась».
Лимитированное издание Emulsion Ecologique, Sisley
Культовое средство Sisley преобразилось — флакон экологической эмульсии украсили яркими рисунками в акварельной технике с цветами и бабочками. Такая баночка снег настоящим украшением туалетного столика. Дизайн разработала Эльжбета Радзивилл. Содержимое осталось прежним — легкий увлажняющей флюид с матирующим эффектом можно использовать самостоятельно или в качестве основы для других уходовых средств, чтобы придать коже тонус и мягкость.
22|11 cosmetics
Специально для Ливерпульской Биеннале 2018 бренд 22|11 cosmetics по заказу художницы Таус Махачевой создал серию продуктов для ее новой работы. Коллекция включает очищающую маску для лица и крем, а так же тоник, скраб, гипсовую маску и разработанное для проекта масло для лица, которое войдет в постоянную коллекцию 22|11 cosmetics. В рамках проекта художница создала импровизированный спасало, куда приглашаются посетители биеннале. Уход проводится перформером, который во время процедуры рассказывает о произведениях искусства, превратившихся в пыль. Каждая процедура знакомит посетителя с материальной историей жизни художественных работ, которые превращаются в ингредиенты косметических продуктов.