Волшебный CC-крем, шампунь для укладки и другие бьюти-новинки

Новинка от Chanel объединила в себе свойства тонального средства и полноценного ухода. Крем обещает не просто выравнять цвет кожи, не перегружая ее, но и подстроиться под оттенок. Новая форма гиалуроновой кислоты отвечает за интенсивное увлажнение, а экстракт сливы за уменьшение мелких морщинок, причем с накопительный эффектом. Последний, но не менее важный бонус — солнцезащитный фильтр SPF 50. Представлен CC Cream в шести оттенках.

Средства для волос Effortless, Sebastian Professional

В линию для создания идеально неидеальной укладки вошли три средства: шампунь Reset, который на совесть удаляет укладочные средства, кондиционер для придания текстуры и Shaper iD — спрей для обновления текстуры. Все, что нужно для модного небрежного образ «я такой проснулась».

Лимитированное издание Emulsion Ecologique, Sisley

Культовое средство Sisley преобразилось — флакон экологической эмульсии украсили яркими рисунками в акварельной технике с цветами и бабочками. Такая баночка снег настоящим украшением туалетного столика. Дизайн разработала Эльжбета Радзивилл. Содержимое осталось прежним — легкий увлажняющей флюид с матирующим эффектом можно использовать самостоятельно или в качестве основы для других уходовых средств, чтобы придать коже тонус и мягкость.

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