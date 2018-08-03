Полиция нравов: как в XX веке девушек арестовывали за ношение коротких купальников

В XX веке люди нарушали многовековые устои и вводили новые правила жизни, но некоторым из них было трудно прижиться в обществе. Граждане переосмыслили ценности и старались отказаться от издержек прошлого, но далеко не все принимали разительные изменения. Например, в начале прошлого века женщины боролись за облегченные версии купальных костюмов, но особо придирчивые и ответственные стражи порядка охотно брали под арест женщин с недопустимой длинной купальников. В начале XX столетия наряды для похода на пляж среди женщин были весьма неудобными и в них было очень трудно плавать. Одежда для морского отдыха изготавливалась из шерсти и была похожа на обычное платье с панталонами. Публичные пляжи в тот период становились все популярнее, поэтому женщины все чаще укорачивали купальники, но с таким решением были согласны не все. Более модные закрытые купальники XX века расценивались стражами порядка как чрезмерно откровенные, а их ношение запрещалось в отдельных штатах США. В 1919 власти создали специальные группы надсмотрщиков на пляжах, которые следили за длиной купальных костюмов. К примеру, на пляжах в пределах Нью-Йорка работала организация «Sheriffettes», где числилось 20 сотрудников, которые измеряли линейкой облегающие купальники, а также арестовывали неблагопристойных отдыхающих. Кроме того, женщины оказывались вынуждены носить длинные чулки, а в 1921 на территории Атлантик-Сити под арест взяли женщину, которая отказалась натянуть их выше колена. В том же году на Гавайский островах девушкам, в возрасте от 14 лет, запретили надевать купальники, если их длина выше колена. Отдыхающим пришлось ухитряться, поэтому они придумали оборачивать непосредственно вокруг талии полотенце или носить плащ. Только в 1930-х годах короткие купальники начали воспринимать как максимально комфортную одежду для активных физических упражнений. Полиция нравов была распущена, а женщины стали чувствовать себя свободнее на общественных пляжах.]]>