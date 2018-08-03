Что такое стиль нью-лук?

Нью-лук (от англ. new look — «новый взгляд») — женственный стиль, созданный модельером Кристианом Диором в 1947 году в Париже. Символом этого стиля стал образ женщины-цветка — с тонкой талией и пышной юбкой. Приталенные жакеты с покатыми плечами, объемные юбки чуть ниже колена, маленькие шляпки и, конечно же, корсеты — его характерные приметы.

Маленький Кристиан вырос в обеспеченной семье, детство провел в семейном саду, полном благоухающих роз, вдохновляясь красотой природы. Став великим кутюрье, он бросил вызов критикам и послевоенной депрессии. Господин Диор, прошедший непростой путь к своей вершине, облачил манекенщиц в изящные платья. Их крой максимально подчеркивал утонченность женских силуэтов, вызывая восторг мужчин.

Нью-лук стал настоящим глотком свежего воздуха для измученных войной парижанок, а затем и модниц по всему миру. Вес платья мог достигать 30 кг, а талия, как и в былые времена, утягивалась тугим корсетом, но эстетика победила практичность!

Стиль нью-лук актуален и в наше время — пожалуй, только можно обойтись без неудобного корсета. Достаточно просто обозначить талию, выбрать жакет с покатыми плечами, туфли-лодочки и с кошачьей грацией выйти на прогулку — подобно Софи Лорен

YouTube-обзор стиля нью-лук Как выбрать идеальное платье для стиля нью-лук:

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