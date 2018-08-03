«Алроса» продала самый дорогой бриллиант России

«Алроса» продала крупнейший бриллиант из коллекции «Династия». Об этом говорится в сообщении компании. Там же отмечается, что это самый дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России. Он представляет собой бесцветный камень массой 51,38 карата круглой формы.

Имя покупателя не раскрывается, как и стоимость. Однако «Алроса» уточняет, что выручила $10 млн от продажи всей коллекции.

В серию бриллиантов «Династия» входит пять камней. В ноябре «Алроса» провела первый аукцион по их продаже. Тогда были проданы все камни, кроме крупнейшего. «Рынок оказался не готов к значительному превышению средней цены за карат, учитывая размер бриллианта в 51,38 карата», — объяснила компания.