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«Алроса» продала самый дорогой бриллиант России
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«Алроса» продала самый дорогой бриллиант России 

Ведомости 1 час назад
«Алроса» продала крупнейший бриллиант из коллекции «Династия». Об этом говорится в сообщении компании. Там же отмечается, что это самый дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России. Он представляет собой бесцветный камень массой 51,38 карата круглой формы.
Имя покупателя не раскрывается, как и стоимость. Однако «Алроса» уточняет, что выручила $10 млн от продажи всей коллекции.
В серию бриллиантов «Династия» входит пять камней. В ноябре «Алроса» провела первый аукцион по их продаже. Тогда были проданы все камни, кроме крупнейшего. «Рынок оказался не готов к значительному превышению средней цены за карат, учитывая размер бриллианта в 51,38 карата», — объяснила компания.
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