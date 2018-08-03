Участники международного фестиваля в Кировской области сшили шляпу из 60 кг войлока

КИРОВ, 3 августа. / ТАСС /. Гигантскую шляпу из 60 кг войлока сшили участники международного фестиваля «Поля мира», который стартовал в Кировской области 3 августа. Организаторы фестиваля подали заявку в Книгу рекордов России.

"Сегодня на главной площади города Вятские Поляны мы провели массовый флешмоб, в течение трех часов в режиме реального времени шили самую большую шляпу в России диаметром четыре метра и высотой два метра. Я уверен, мы поставили рекорд России", — рассказал ТАСС один из учредителей фестиваля Олег Уваров.

Шляпу шили более 30 мастеров. Для создания арт-объекта заранее был изготовлен металлический каркас. 5 августа «царь-шляпу» провезут по улицам города.

В рамках трехдневного фестиваля пройдут также конкурс-показ коллекций национальных образов, конкурс головных уборов, костюмированное уличное шествие. Для участия в мероприятиях приехали мастера, дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Перми, Тюмени, а также из городов Белоруссии и Казахстана.

"Мы ожидаем, что за три дня Вятские Поляны посетят более 20 тыс. гостей, все гостиницы в городе заняты. Фактически Вятские Поляны становятся не только городом ППШ (здесь производили пистолет-пулемет Шпагина — прим. ТАСС), но и городом ВПШ — вятско-полянских шляпников. К нам едут гости из разных регионов и стран, мы активно формируем партнерские отношения с городом Кассад — городом шляпников во Франции. Недавно мы вернулись из Франции, где презентовали наш музей шляп", — сказал Уваров.

Учредители фестиваля шляп — предприниматели из Вятских Полян Валерий Смолюк и Олег Уваров — в 2014 году совершили кругосветное путешествие на машине, чтобы собрать уникальную коллекцию головных уборов народов мира. После, в 2016 году, Уваров и Смолюк открыли единственный в России музей головных уборов народов мира «Дом шляп». Сейчас музей располагает коллекцией из 800 экспонатов. На Международный фестиваль шляп ежегодно приезжают мастерицы и дизайнеры из разных регионов и из других стран.