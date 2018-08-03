Каблуки и стринги: вещи, которые серьезно вредят женскому здоровью

Вне зависимости от трендов некоторые предметы гардероба могут сильно навредить здоровью. Каждому стоит пересмотреть свой шкаф на предмет опасных вещей, которые десятилетиями могут представлять угрозу для здоровья.

Стринги

Этот вид нижнего белья пригождается девушкам, которые хотят избежать полос, заметных под облегающей одеждой. Особенно осторожно нужно относится к стрингам людям с инфекционными заболеваниями половых органов, а также ношение такого белья связывают с развитием геморроя. Каблук

Каблук стройнит любую женщину, а некоторые фирмы даже вводят такую обувь в официальный дресс-код. Однако нельзя забывать, что каблуки выше 10 сантиметров создают лишнюю нагрузку на позвоночник и колени, поэтому от их ношения страдают икры. Чем выше каблук, тем сильнее вес всего тела переносится на переднюю часть стопы, и при этом повышается риск падения. Джинсы

Обтягивающие джинсы, которые очерчивают каждый сантиметр фигуры, стали особенно популярными в последние годы. Однако из-за них нарушается кровообращение, из-за чего появляется онемение в ногах и пульсация. Также такой вид джинсов может вызывать отеки, повышение давления и даже изжогу. Бюстгальтер

Чтобы избежать неприятных последствий ношения бюстгальтера неподходящего размера, стоит подбирать его индивидуально и очень внимательно. Первыми признаками неправильно подобранных бра являются следы от бретелек и чашек, которые впиваются в кожу. Правильный размер снимает напряжение с позвоночника, что помогает избавиться от боли в плечах и спине. Шлепанцы

Несмотря на то, что шлепанцы считаются пляжным вариантом обуви, их предпочитают носить и в повседневности. Однако этот вид обуви делает ногу незащищенной, а также не дает поддержки, из-за чего меняется походка. Сама форма шлепанец приводит к болям в пальцах, а слишком большая открытость увеличивает риск возникновения рака. Леггинсы

Девушки привыкли ходить в леггинсах не только в спортзал, поскольку они выгодно подчеркивают стройность фигуры. Однако за их чистотой нужно особенно внимательно следить, поскольку из-за пота в ткани леггинсов начинают развиваться болезнетворные бактерии. Из-за плотного прилегания ткани могут воспалятся фолликулы волос. Украшения

Граждане современности не отказываются от массивных украшений, но даже они могут навредить здоровью. Часто девушки, которые идут на поводу у моды, разрывают себе мочки ушей, надевая слишком массивные серьги. Часто это происходит случайно, например, такие серьги способны зацепится за одежду или любой другой предмет. Крупные браслеты в состоянии провоцировать боль в запястьях, а ожерелья создают давление на шею и спину.]]>