Helmut Lang и художник Джереми Деллер создали розовые худи

Новая капсульная коллекция Helmut Lang сделана совместно с британским современным художником, куратором и обладателем премии Тернера Джереми Деллером . Свой стиль Деллер называет «социальным сюрреализмом».

Коллекция состоит из трех розовых худи разных оттенков, и на каждом разные графичные нашивки и принты по мотивам любимых произведений искусства Деллера. Все изображения так или иначе отражают тему «общественное против личного» и размещена на внутренней стороне худи. По задумке автора, увидеть их смогут только самые близкие люди, однако носить вещи из капсулы можно и наизнанку.

Приобрести худи из коллекции можно будет с 7 августа на официальном сайте Helmut Lang, но оформить предзаказ можно уже сейчас. Цена каждого худи — 295 долларов.

Кстати, в начале июля Джереми Деллер и Gucci представили фильм Everybody in the Place: An Incomplete History of Britain 1984–1992. Картина посвящена исследованию социальных и политических основ британского рейв-движения.

