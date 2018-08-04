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Лили Джеймс, Меган Маркл и Амаль Клуни вошли в список самых стильных людей Tatler
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Лили Джеймс, Меган Маркл и Амаль Клуни вошли в список самых стильных людей Tatler 

Попкорн News 56 минут назад
Фото: Попкорн News
Ежегодно модный журнал Tatler выбирает самых стильных людей. В 2018 почетные звания самых модно одетых достались преимущественно членам аристократических семей, в том числе и королевской семье Великобритании. В списке оказались сама королева Елизавета II, ее правнук принц Джордж, а также Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
Наличие этих двух дам в списке самых стильных уже давно не удивляет публику, ведь за образами герцогинь пристально следит весь модный мир, выбирая, кто же из них может похвастаться более стильным гардеробом. В список самых хорошо одетых англичанок вошли также Стелла Маккартни, Дуа Липа, Амаль Клуни и Лили Джеймс. Последнюю, кстати, совсем скоро можно будет увидеть в сиквеле фильма «Mamma Mia 2», который выходит в прокат 16 августа и обещает невероятно звездный актерский состав.
попкорнnews
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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