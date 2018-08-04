Модные тенденции: 10 сумок-вёдер, на которые стоит обратить внимание

Последние пару лет мода на сумки необычных форм вышла на новый уровень: то соломенные чудеса на ручках, то авоськи, в которых носят не апельсины, а макбуки. А в этом сезоне, победу празднует модель со смешным названием «сумка-ведро». Модные тенденции: 10 сумок-вёдер, на которые стоит обратить вниманиеИтак, сумка-ведро изначально

задумывалась как чехол для перевозки вина, и не для одной бутылки, а сразу для полдюжины. Очевидно, размеры этой сумки были внушительными и, хоть и подходили

для повседневной жизни, но все-таки с трудом претендовали на женственность и элегантность.

Сегодня сумки-вёдра — это миниатюрный аксессуар, подходящий как для выходов в магазин за хлебом, так и для посещения ресторана за бокальчиком просекко. Один из главных плюсов этих

сумок в том, что выглядят они очень аккуратно, но при этом вмещают в себя все необходимое: кошелек, очки, все виды салфеток, документы и, конечно же,

косметику.

Судя по представленным

коллекциям, сумки-вёдра не собираются уходить с прилавков и тем более пылиться

в самых дальних уголках гардероба. Их звездный час продлится еще достаточно

долго, так что смело можно выбирать одну, а то и несколько сразу!

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