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В тихом омуте: самые откровенные образы Шпицы, Курковой и других скромных звездных красавиц
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В тихом омуте: самые откровенные образы Шпицы, Курковой и других скромных звездных красавиц 

WMJ.ru 24 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Существует такая категория звезд, которые каждый выход в свет превращают в настоящее шоу, привлекая к себе внимание с помощью ну очень откровенных образов. Поэтому, когда они в очередной раз появляются на публике, многие уже просто не удивляются их провокационным нарядам. Однако совсем другое дело, когда знаменитые красотки, достаточно консервативные в выборе look`ов, выбирают платья с очень глубокими декольте, дерзкими разрезами и кружевами. Тогда это становится настоящим событием!
Так, например, Равшану Куркову редко увидишь в кричащих нарядах. Но ее черное полупрозрачное платье с декольте до пояса и открытой спиной показало, что актриса готова к экспериментам. Впрочем, как и ее коллега Екатерина Шпица. Торчащие соски в атласном наряде, в котором она появилась на красной дорожке 29-го «Кинотавра», стали предметом бурного обсуждения. А что уж говорить об экстремальном разрезе на платье Регины Тодоренко! Он открывал не только стройные ноги телеведущей, но и отсутствие нижнего белья.
Западные красотки, несмотря на свою скромность, тоже умеют удивлять публику. Милая Гермиона из «Гарри Поттера», а это мы об Эмме Уотсон, однажды появилась на красной дорожке в черном платье, верх которого состоял из одних лишь полосок, а звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер — и вовсе в «голом» наряде и без нижнего белья!
Больше фото самых смелых образов скромных красоток можешь увидеть в нашей галерее и заодно лишний раз убедиться в актуальности поговорки «В тихом омуте…».
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Фото:Global Look Press, East News, Starface, Getty Images, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Яна Брякина / WMJ.ru, пресс-служба
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