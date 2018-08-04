В тихом омуте: самые откровенные образы Шпицы, Курковой и других скромных звездных красавиц

Существует такая категория звезд, которые каждый выход в свет превращают в настоящее шоу, привлекая к себе внимание с помощью ну очень откровенных образов. Поэтому, когда они в очередной раз появляются на публике, многие уже просто не удивляются их провокационным нарядам. Однако совсем другое дело, когда знаменитые красотки, достаточно консервативные в выборе look`ов, выбирают платья с очень глубокими декольте, дерзкими разрезами и кружевами. Тогда это становится настоящим событием!

Так, например, Равшану Куркову редко увидишь в кричащих нарядах. Но ее черное полупрозрачное платье с декольте до пояса и открытой спиной показало, что актриса готова к экспериментам. Впрочем, как и ее коллега Екатерина Шпица . Торчащие соски в атласном наряде, в котором она появилась на красной дорожке 29-го «Кинотавра», стали предметом бурного обсуждения. А что уж говорить об экстремальном разрезе на платье Регины Тодоренко ! Он открывал не только стройные ноги телеведущей, но и отсутствие нижнего белья.

Западные красотки, несмотря на свою скромность, тоже умеют удивлять публику. Милая Гермиона из « Гарри Поттера », а это мы об Эмме Уотсон , однажды появилась на красной дорожке в черном платье, верх которого состоял из одних лишь полосок, а звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер — и вовсе в «голом» наряде и без нижнего белья!

Больше фото самых смелых образов скромных красоток можешь увидеть в нашей галерее и заодно лишний раз убедиться в актуальности поговорки «В тихом омуте…».

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