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Белла Потемкина рассказала, как носить пижаму в отпуске
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Белла Потемкина рассказала, как носить пижаму в отпуске 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Звездный дизайнер назвала этот элемент гардероба вещью номер один на море.
Белла Потемкина эти выходные проведет на берегу Каспийского моря, где прямо сейчас проходит фестиваль «Жара».
Звездная девушка уже «выгуляла» многие из своих луков на ковровых дорожках, а также призналась, что все эти вещи сумела уложить всего в один чемодан.
Дизайнер Белла Потемкина на завтраке «ОК»
«Я взяла с собой четыре готовых образа для красных дорожек, один для бранча и еще семь интересных костюмов, чтобы можно было помодничать и днем, — призналась журналисту Wday.ru Потемкина. — Это легкие костюмы в пижамном стиле. Во-первых, это сейчас жутко модно, а во-вторых, очень удобно. К морю хлопковую или шелковую «пижаму» можно надеть со шлепками, а вечером «подружить» с лодочками — и вот вам уже и вечерний образ для ресторана».
Кроме того, собираясь в отпуск, Белла посоветовала запастись пляжной туникой. Подобное летнее «кимоно», со слов дизайнера, опять же пригодится дважды.
«Утром, собираясь на пляж, вы набросите тунику на купальник, дополнив шляпой, — продолжила Потемкина. — Ну, а вечером, надев с сандалиями с яркими камнями и украшениями, можно посидеть в баре, ресторане и послушать шум волн».
Подробнее о звездных образах на «Жаре» читайте тут.
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