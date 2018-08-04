Джастин Бибер знает о шортах все!

Джастин Бибер (Justin) знает о шортах если не все, то по крайней мере почти все. На протяжении всей творческой карьеры поклонники могли внимательно наблюдать, как меняются вкусы музыканта, когда речь заходит о шортах. Тканевые, джинсовые, длинные, короткие, узкие, широкие…

Кстати, Джастин нередко надевает шорты поверх джинс. А еще — шлепки на носки. Или вообще решает не завязывать шнурки на ботинках. Чем больше небрежности и нелепости в образе — тем лучше.

Долгое время Джастин отдавал предпочтение широким трикотажным шортам, слегка спуская их вниз на бедра, так, чтобы из-под них можно было разглядеть нижнее белье от Calvin.

К тому же в гардеробе музыканта очень много спортивных шорт: они широкие, легкие и отлично подходят для занятий спортом.

Какой из этих трех образов вам больше по душе?