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Джастин Бибер знает о шортах все!
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Джастин Бибер знает о шортах все! 

Popcake.tv 34 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Джастин Бибер (Justin) знает о шортах если не все, то по крайней мере почти все. На протяжении всей творческой карьеры поклонники могли внимательно наблюдать, как меняются вкусы музыканта, когда речь заходит о шортах. Тканевые, джинсовые, длинные, короткие, узкие, широкие…
Кстати, Джастин нередко надевает шорты поверх джинс. А еще — шлепки на носки. Или вообще решает не завязывать шнурки на ботинках. Чем больше небрежности и нелепости в образе — тем лучше.
Долгое время Джастин отдавал предпочтение широким трикотажным шортам, слегка спуская их вниз на бедра, так, чтобы из-под них можно было разглядеть нижнее белье от Calvin.
К тому же в гардеробе музыканта очень много спортивных шорт: они широкие, легкие и отлично подходят для занятий спортом.
Какой из этих трех образов вам больше по душе?
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